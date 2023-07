Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Dave Limp – de Senior Vice President of Devices and Services bij Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) verwacht over een paar jaar een robot in elk huishouden.

Amazon zet in op kunstmatige intelligentie

Zijn opmerkingen resoneren met de groeiende aandacht voor kunstmatige intelligentie. Op het moment van schrijven is de S&P 500 ongeveer 15% gestegen voor het jaar, waarvan een groot deel verband houdt met de winst in AI-aandelen.

Toch lijkt Limp van Amazon te geloven dat kunstmatige intelligentie momenteel nog maar in de kinderschoenen staat. Bij CNBC’s “TechCheck” zei hij:

“We hebben nog veel succes over om klanten te laten zien. Robotica zal daar een van zijn. Ik kan me geen toekomst voorstellen over 10 jaar, met alles wat we zien gebeuren in AI, waar niet elk huishouden minstens één robot zal hebben.“

In 2021 introduceerde Amazom.com Inc Astro – een virtuele assistent die ook dienst doet als thuisrobot voor beveiliging en zorg op afstand voor ouderen. Eerder dit jaar lanceerde de techgigant ook “Bedrock” om zijn voetafdruk in generatieve AI uit te breiden (lees meer).

Dergelijke verwachtingen suggereren in ieder geval dat de multinational een grote toekomst ziet in kunstmatige intelligentie. De focus op AI zal waarschijnlijk ook naar andere namen in deze ruimte gaan, zoals AltSignals.

AltSignals zal een AI-gerichte handelstool lanceren

AltSignals is het financiële technologiebedrijf achter de handelssignaaldienst “AltAlgo”.

Maar het is verre van een doorsnee, alledaags platform dat je informeert over wanneer je een positie moet innemen in een financieel activum zoals aandelen of cryptocurrencies en wanneer je je daaruit moet terugtrekken. Het is op verschillende manieren anders en verbeterd ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Om te beginnen wil AltSignals zijn state-of-the-art handelsalgoritme integreren met kunstmatige intelligentie in zijn aankomende dienst ActualizeAI. Het idee is in wezen om AI te gebruiken om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de handelssignalen voor investeerders verder te verbeteren om hun winst te maximaliseren.

Ten tweede heeft het zijn eigen native $ASI-token dat echt de sleutel is om alles te ontgrendelen wat dit platform te bieden heeft. Het crypto-activum is momenteel beschikbaar in de presale.

Het $ASI-token van AltSignals is een investering op zich

Merk op dat AltSignals ernaar streeft om uiteindelijk over te stappen naar een volledig gedecentraliseerde service. Simpel gezegd, het is een platform dat wil dat de community de macht heeft om beslissingen te nemen – en dat is waar het $ASI-token van pas komt.

Net als bij aandelen, krijg je met het native token het recht om uw stem te laten horen in zaken die cruciaal zijn voor de toekomst van AltSignals.

Interessant is echter dat het $ASI-token ook een investering is die, afhankelijk van vraag en aanbod, je in de loop van de tijd winst kan opleveren. Het token kost momenteel bijvoorbeeld $0,018, maar wordt geschat op $0,022 aan het einde van de presale.

Dat vertaalt zich in een stijging van ongeveer 25%. Bovendien heeft de huid, tweede fase van de presale al meer dan $1,1 miljoen opgebracht, wat goed nieuws is voor investeerders, omdat het een sterke vraag suggereert.

Kan $ASI-token profiteren van Spot Bitcoin ETF?

Het is vermeldenswaard dat andere tokens zoals Pepe en Floki een aanzienlijke prijsstijging zagen toen ze eerder dit jaar live gingen op grote crypto-uitwisselingen. Het is een evenement dat nog in de toekomst ligt voor AltSignals en schetst daarom een nogal rooskleurig beeld van wat de toekomst in petto heeft voor het $ASI-token.

Bovendien hebben cryptocurrencies de laatste tijd een rally gemaakt op basis van aanmeldingen van opmerkelijke vermogensbeheerders, waaronder het machtige BlackRock, voor een Spot Bitcoin ETF. Velen geloven dat de markt het volgende been omhoog zal ontgrendelen zodra de SEC groen licht geeft voor zo’n op de beurs verhandelde ETF, wat een nieuwe wind in de rug zou kunnen zijn voor het $ASI-token, aangezien het in wezen een crypto is.

Vergeet niet dat BlackRock een geschiedenis heeft van het verkrijgen van goedkeuring voor bijna elke afzonderlijke ETF waarvoor het ooit een aanvraag heeft ingediend. Ten slotte zal de markt voor kunstmatige intelligentie naar verwachting groeien met een CAGR van meer dan 20% om tegen het einde van dit decennium de waarde van $2,0 biljoen te overtreffen – en AltSignals, een AI-naam, zou van die golf kunnen profiteren.

Als je alles bij elkaar optelt, is het denkbaar dat het native $ASI-token begin 2024 5 cent waard kan zijn. Ga voor meer informatie over de presale naar de AltSignals website.