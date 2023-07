CEO van BT onthult plannen om af te treden

BT Group (LON: BT.A) is maandag min of meer vlak nadat CEO Philip Jansen plannen onthulde om binnen de komende twaalf maanden af te treden.

De aankondiging komt kort nadat de Chief Executive zei dat het telecommunicatiebedrijf tegen het einde van dit decennium tot 55.000 banen zal schrappen.

Tijdens zijn ambtsperiode zette hij ook de uitrol van een landelijk glasvezelnetwerk in gang.

“We investeren fors in de toekomst. We bouwen razendsnel, hebben nu meer dan 11 miljoen huizen voorzien van glasvezel, hebben 5G-service in 68% van het land en onze klantenservice is veel verbeterd.“