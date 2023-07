Voorspelling Chancer nu interesse in op blockchain gebaseerde voorspellende markt groeit

De lancering van Chancer via een presale is met enthousiasme van beleggers ontvangen. Amper een maand sinds de presale van Chancer is gelanceerd, hebben investeerders voor meer dan $615.560 aan tokens gekocht. De interesse in Chancer-token (CHANCER) werd op zijn minst verwacht, gezien de populariteit van weddenschappen. Voor Chancer geeft de belofte weddenschappen echter een nieuwe invalshoek via blockchain. Hierdoor haastten investeerders zich om CHANCER te verzamelen voordat de prijs stijgt in de volgende fasen van de presale of na notering op beurzen.

Chancer verwelkomt een nieuw tijdperk van weddenschappen

Chancer is een peer-to-peer (P2P) blockchain-gebaseerde voorspellende markttoepassing. Met het platform kunnen gebruikers gokmarkten creëren voor elk evenement en anderen uitnodigen voor voorspellingen.

Je voorspelt bijvoorbeeld dat kandidaat X een verkiezing gaat winnen en wil daar een weddenschap op aangaan. U maakt een aangepaste P2P-wedmarkt en nodigt een vriend uit om op de uitkomst te wedden. Evenzo kunnen beleggers zich aansluiten bij voorspellende markten die door anderen zijn gecreëerd.

Met de mogelijkheid om aangepaste gokmarkten te creëren, geeft Chancer investeerders flexibiliteit over waar ze op kunnen wedden, in tegenstelling tot de traditionele voorspellende markten. Beleggers kunnen ook hun eigen kansen en regels voor de gokmarkt creëren zonder beperkt te worden door de beperkingen van de bookmakers.

Is CHANCER een goede investering?

Denk aan elke vorm van wedden die wereldwijd voorkomt. De waarheid is dat gokken behoorlijk populair is en een van de snelst groeiende sectoren is. De wereldwijde markt voor sportweddenschappen, de meest populaire, werd gewaardeerd op $81,03 miljard in 2022. De waarde zal naar verwachting stijgen tot $167,50 miljard in 2030. Het betekent dat een project als Chancer, dat de gokwereld een nieuw waardevoorstel geeft, een kans krijgt om te groeien en veel terug te geven aan investeerders.

Maar Chancer is niet alleen ontworpen om te wedden. Het is eerder een investering, waardoor investeerders op verschillende manieren kunnen verdienen. Weddenschappen en winsten op nauwkeurige voorspellingen zijn enkele van de manieren waarop CHANCER waarde levert. Door gebruikers op bijna alles te laten wedden, opent Chancer kansen voor investeerders die mogelijk zijn uitgesloten van traditionele gokmarkten.

Met behulp van het Chancer-platform kunnen investeerders ook het native token inzetten voor passief inkomen of marktmakende beloningen genereren uit hun P2P-markten. Er zijn mogelijkheden om het platform te delen en CHANCER te verdienen via een Share2Earn-functie. Het brede scala aan gebruiksscenario’s en het winstpotentieel maken Chancer tot een levensvatbare investeringsmogelijkheid.

Zal het CHANCER-token 0,1 BUSD bereiken in 2024?

De huidige prijs van CHANCER is 0,01 BUSD in de eerste fase van de presale. De prijs zal naar verwachting stijgen in de daaropvolgende fase van de presale, met de volgende prijs op 0,011 BUSD.

Om CHANCER een waarde van 0,1 BUSD te laten bereiken, moet de prijs met 1.000% stijgen ten opzichte van de huidige prijs. Dergelijke prijsstijgingen zijn te zien wanneer tokens op beurzen worden genoteerd. Dit is wanneer de vraag omhoog schiet terwijl het token liquiditeit ontgrendelt van een grotere groep investeerders.

Volgens de projectroutekaart van Chancer begint de tokenlijst in het derde kwartaal van 2023, wanneer het token debuteert op Uniswap. Beleggers zouden vanaf dat moment getuige kunnen zijn van aanzienlijke prijsstijgingen, wat betekent dat het token een kans heeft om 0,1 BUSD te bereiken in 2024. Voor prudentiële voorspellingen kan een 0,1 BUSD echter te ambitieus zijn, aangezien het token op meer beurzen moet worden genoteerd om enorme stijgingen in waarde.

Is dit het juiste moment om CHANCER te kopen?

De prijs van CHANCER is nog steeds laag aangezien het token in de presale is. Tegen de tijd dat het token de presale voltooit, is de waarde gestegen. Verdere stijgingen worden verwacht wanneer de tokenlijsten op grote beurzen staan. CHANCER nu kopen zou de juiste gelegenheid kunnen zijn om het token tegen een lage waardering te kopen en vroeg toegang te krijgen tot het P2P-wedplatform.