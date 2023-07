SPDR Gold Shares (GLD): Is deze goud-ETF een goede investering?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De SPDR Gold Shares (GLD) ETF heeft zich onlangs teruggetrokken vooruitlopend op de komende Amerikaanse consumenteninflatiecijfers. GLD handelde dinsdag tegen $180, ongeveer 6,45% onder het hoogste niveau van dit jaar. Ook is de goudprijs gedaald van een recordhoogte van $2.082.

Amerikaanse dollarindex trekt zich terug

SPDR Gold Shares is een exchange-traded fund (ETF) dat de prestaties van goud volgt. Het heeft meer dan $56 miljard aan activa en een kostenratio van 0,40%, waarmee het de grootste in de branche is.

Goud ziet een samenloop van factoren die het de komende weken veel hoger zouden kunnen duwen. Ten eerste is de Amerikaanse dollarindex (DXY) de laatste tijd sterk gedaald. Zoals ik in dit artikel schreef, is de index gezakt naar $101,40, het laagste punt sinds mei. Als deze trend zich voortzet, is de kans groot dat de prijs de komende weken onder de $100 zal komen. Goud heeft een omgekeerde relatie met de Amerikaanse dollar.

Ten tweede blijft de vraag naar goud wereldwijd op een hoog niveau. Landen als Rusland, India, Kazachstan en Turkije hebben de afgelopen jaren allemaal goud gekocht omdat het wantrouwen jegens de Amerikaanse dollar toenam.

Analisten gaan ervan uit dat deze trend doorzet. Rusland heeft bijvoorbeeld onlangs bevestigd dat de BRIC’s een door goud gesteunde valuta van plan waren om de dollar uit te dagen. Als dit gebeurt, zouden we meer vraag naar goud kunnen zien naarmate de valuta vorm krijgt.

Ten derde wordt de goudprijs beïnvloed door de voorraden. De realiteit is dat de productiviteit van goudmijnen aan het dalen is. In de meeste landen, zoals Zuid-Afrika, moeten mijnbouwbedrijven dieper graven om het metaal te vinden. Naarmate mijnen ouder worden, wordt verwacht dat de productie in de loop der jaren zal dalen.

Op korte termijn zullen goud en de GLD ETF mild reageren op de laatste Amerikaanse consumenteninflatiecijfers. Economen verwachten dat uit de cijfers blijkt dat de inflatie in juni weer is gedaald. Toch denken analisten dat de Fed later dit jaar opnieuw een renteverhoging zal doorvoeren.

Is GLD ETF een goede belegging?

Goud is de afgelopen decennia een goede belegging geweest. Het is gestegen van ongeveer $35 in de jaren 70 naar bijna $2.000 vandaag.

Goud presteerde in de loop der jaren echter over het algemeen slechter dan de bredere markt. De GLD ETF is bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar met 42% gestegen. In dezelfde periode stegen Invesco QQQ en SPDR S&P 500 Trust (SPY) met respectievelijk 156% en 400%.

Hetzelfde gebeurt dit jaar. GLD is met minder dan 5% gestegen, terwijl de andere twee met respectievelijk 15% en 38% zijn gestegen. Deze underperformance verklaart waarom GLD de afgelopen twee maanden een uitstroom heeft gekend.

Daarom kan een bullish argument voor GLD en goud worden gemaakt. Ten eerste heeft goud het door de jaren heen beter gedaan dan de Amerikaanse dollar. Beleg daarom alleen in goud en GLD voor diversificatie, waarbij het slechts een klein deel van je portefeuille kan uitmaken.