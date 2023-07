S&P 500 in de tweede helft van het jaar kopen en vasthouden?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Het deze week gepubliceerde Amerikaanse inflatierapport voor juni 2023 veroorzaakte een enorme rally in de S&P 500-index. Op een bepaald moment tijdens de Amerikaanse handelsuren van gisteren plaatste de S&P 500-index 14 opeenvolgende positieve kandelaars op de 4h-grafiek.

Ook steeg de index sinds het begin van het handelsjaar met 685 punten en bereikte het hoogste punt in 52 weken. De VIX, de angstindex, staat op het laagste niveau sinds 2020.

Dus waarom zijn Wall Street-strategen zo voorzichtig over de Amerikaanse aandelenmarkt? In feite waren ze nog nooit zo bearish in de laatste zes maanden van het jaar als nu.

Is dit een tegendraads signaal, of moeten we ons voorbereiden op bears om terug te vechten?

Steeds wanneer Wall Street strategen een negatief laatste halfjaar verwachtten, stegen de aandelen

Terugkijkend op gegevens uit het verleden, zou men kunnen opmerken dat een negatief vooruitzicht voor de laatste zes maanden van het jaar een tegendraads signaal is voor de S&P 500-index.

Slechts vier keer hadden Wall Street-strategen zo’n bearish outlook – in 1999, 2019, 2020 en 2021. Het resultaat? De S&P 500-index steeg in de laatste zes maanden van die jaren met respectievelijk 7%, 9,5%, 21,2% en 10,9%.

Een zwakke dollar zou aandelen moeten helpen

Een andere trend die we deze week hebben gezien, was de zwakte van de Amerikaanse dollar. De greenback bevindt zich op het laagste niveau van het jaar ten opzichte van de EUR of de GBP.

Dat wil niet zeggen dat de zwakte van de dollar zou moeten aanhouden, maar als dat zo is, is dat een goed voorteken voor aandelen.

Historisch gezien zijn sterke winsten gecorreleerd met de zwakte van de greenback. Het betekent dat als de dollar blijft dalen, dit de komende kwartalen een mooie wind in de rug zal geven aan de winsten en dus aan de S&P 500-index.

Het enige probleem hier is dat iedereen bearish lijkt te zijn op de dollar. De Fed had de verkrappingscyclus immers in juni onderbroken, de inflatie vertraagt redelijk en het laatste banenrapport miste de verwachtingen.

Maar wanneer de consensus zo sterk is in één richting, heeft de markt de neiging om het tegenovergestelde te doen. Daarom is het voor S&P 500-beleggers belangrijker om zich te concentreren op de richting van de dollar in de komende zes maanden om erachter te komen waar de S&P 500 naartoe gaat.