Het aandeel Luminar is met ongeveer 50% gestegen sinds het begin van het jaar, maar blijft gedurende het jaar ongeveer 33% onder het hoogste punt. In totaal is het aandeel met meer dan 80% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit.

De groei versnelt

Luminar is een snelgroeiend bedrijf met een waarde van meer dan 2,6 miljard dollar. Het bedrijf bouwt lidar-technologieën die naar verwachting de komende jaren snel zullen groeien. Analisten verwachten dan ook dat het bedrijf de komende tien jaar flink zal groeien.

De omzet van Luminar in 2022 bedroeg meer dan $40 miljoen, meer dan de $31 miljoen van vorig jaar. Analisten hadden gerekend op een omzet van meer dan 80 miljard dollar. Gegevens verzameld door SeekingAlpha laten zien dat analisten verwachten dat de omzet dit jaar $86 miljoen zal bedragen. Ze verwachten dat het $256 miljoen zal bereiken in 2024 en $4,8 miljard in 2030.

Dat is een uitstekende groei voor een bedrijf dat een paar jaar geleden begon met het verzenden van zijn producten. Analisten zijn ook van mening dat Luminar de komende drie jaar in een verlieslatend gebied zal blijven. Het jaarlijkse verlies voor dit jaar zal 77 cent per aandeel zijn, gevolgd door 49 en 13 cent per aandeel in de volgende twee jaar.

Voor een bedrijf dat nog steeds cash verbrandt, is de kracht van zijn balans dus echt belangrijk. In dit geval moet het bedrijf zijn groei kunnen financieren en verwatering van de aandeelhouders voorkomen.

De geldvoorraad van Luminar is al een tijdje sterk, maar daalt. Het bedrijf eindigde afgelopen kwartaal met meer dan $422 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen. Cash bedroeg meer dan $89 miljoen, terwijl kortetermijninvesteringen meer dan $322 miljoen bedroegen.

Hoewel dit een sterk aantal is, is het ook lager dan de $706 miljoen die het in hetzelfde kwartaal in 2022 had. Toch geloof ik dat het bedrijf de middelen heeft die het nodig heeft om zijn groei te financieren en tegelijkertijd verwatering van de aandeelhouders te voorkomen.

Wat nu voor de aandelenkoers van LAZR?

Luminar wordt niet algemeen gevolgd in Wall Street. De meeste analisten van Wall Street die het bedrijf volgen, hebben hun target verlaagd. Citigroup en Cowen verlaagden hun prognose voor het aandeel naar respectievelijk $18 en $10. De enige bullish analisten zijn van Jefferies en Goldman Sachs.

Ik geloof dat Luminar een goed bedrijf is dat de komende jaren zijn verliezen zal verkleinen. Het bedrijf hoopt later dit jaar een positieve brutowinst te realiseren. Ik zie ook dat het zijn inkomsten in dezelfde periode goed laat groeien.

Daarom is mijn beoordeling voor de aandelenkoers van LAZR neutraal met een bullish vooroordeel. Ik geloof dat de aandelen later dit jaar het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $10,28 opnieuw zouden kunnen testen.