JPY is 25 procent minder waard dan twee jaar geleden – wat komt er nu?

Het tweede grote verhaal in de FX-markt in de afgelopen jaren was de gestage daling van de Japanse yen (JPY). Het kwam omdat de Bank of Japan de uitbijter was onder de grote centrale banken – de enige die de rente niet verhoogde na de COVID-19-pandemie en de stijgende inflatie.

Als gevolg hiervan verloor de yen terrein op het FX-dashboard. Volgens een recent artikel in de Financial Times volgt de koers van de yen het verschil in de rentetarieven tussen de VS en Japan.

Als zodanig is het geen verrassing dat de wisselkoers van USD/JPY in het laatste deel van 2022 steeg naar 150, nadat hij slechts een jaar later onder de 110 handelde. Soortgelijke marktbewegingen kunnen worden waargenomen bij andere valutaparen, zoals de EUR/JPY of de GBP/JPY.

Met andere woorden, het renteverschil werkt in het nadeel van de JPY, en het bestrijden van de trend is kostbaar geweest voor tegendraadse handelaren.

Maar nu is de grote vraag, wat zal er nu gebeuren?

De Fed in de Verenigde Staten heeft de renteverhogingen al opgeschort. De inflatie daalt snel. Als de VS het roer omgooien en later in het jaar of begin 2024 de funds rate verlagen, zal het verschil in de rente tussen de VS en Japan snel kleiner worden.

Zal de wisselkoers van USD/JPY ook dalen?

USD/JPY bereikt een nieuw hoogtepunt boven de 152

Hoewel de recente daling van 144 behoorlijk abrupt was, zullen er waarschijnlijk weer kopers opduiken. Het technische plaatje pleit voor een nieuw hoogtepunt boven de 152, terwijl de markt boven het steungebied van 132 blijft.

Een bullish driehoek brak hoger in de eerste helft van het jaar, waarna de markt herstelde. Als het niveau van 132 wordt aangehouden, is de weg van de minste weerstand voor de markt om een nieuw hoogtepunt te bereiken.

Op weg naar hoger zou het het 144 centrale niveau moeten overwinnen. Bij zo’n beweging zouden er meer kopers moeten verschijnen en zou er snel een nieuw hoogtepunt moeten komen.

De fundamentals pleiten ook voor een hogere wisselkoers. De zwakke yen weerspiegelt de Japanse exporteurs die hun concurrentiekracht hebben verloren. De zwakke binnenlandse vraag helpt ook niet en de acties van de Bank of Japan zullen waarschijnlijk slechts een tijdelijk effect hebben.

In reële termen is de yen de zwakste sinds 50 jaar. De uitgaven van huishoudens zijn ongeveer hetzelfde als tien jaar geleden, wat suggereert dat de zwakke munt bijdraagt aan een zwakkere economie.

De verkleining van het renteverschil tussen de VS en Japan is misschien niet genoeg om de wisselkoers van USD/JPY even gemakkelijk te laten dalen als stijgen. Als zodanig blijft de weg van de minste weerstand op korte en middellange termijn voor de wisselkoers om naar nieuwe hoogtepunten te klimmen.