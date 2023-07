Tesla publiceert morgen kwartaalcijfers: Tesla aandelen kopen of verkopen?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Morgen is een grote dag voor investeerders in Tesla (NASDAQ:TSLA): het bedrijf zal de winst over het tweede kwartaal van 2023 bekendmaken na sluiting van de markt op 19 juli 2023.

Het is geen kleine deal voor Tesla- fans, aangezien het aandeel YTD +168,62% is gestegen. Dus is dit een tijd om Tesla aandelen te verkopen of te kopen, gezien de rally in de eerste zes maanden van het jaar?

Tesla heeft ongeëvenaarde winstmarges

Tesla heeft begin dit jaar de prijzen met maar liefst 20% verlaagd. Dit was voor velen een verrassende stap, maar het was toch logisch, gezien het feit dat Tesla tot dan toe ongeëvenaarde winstmarges had.

De brutowinst per auto in het derde kwartaal van 2022 was bijvoorbeeld $15.653 en de nettowinst $9.574. Ter vergelijking: GM stond op de tweede plaats met een brutowinst van $3.818 per auto en een nettowinst van $2.150.

Het idee hier is dat Tesla een goede keuze heeft gemaakt door de prijzen te verlagen. Ten eerste had het een geweldige winstmarge, dus het had ruimte om te bezuinigen. Ten tweede heeft het bedrijf het de concurrentie onder druk gezet omdat een Tesla plotseling betaalbaarder was.

Meer verkopen tegen een lagere prijs is in overeenstemming met de wet van de vraag. Tesla speelde en speelt die kaart nog steeds.

Zal de productie van Cybertruck iets veranderen?

Volgens een artikel in Wall Street Journal dat deze week is gepubliceerd, is Tesla begonnen met de productie van Cybertruck. En ja hoor, het is geen toeval dat het nieuws precies in de week uitkomt waarin de kwartaalcijfers openbaar worden gemaakt, en op sommige vragen is geen antwoord.

Zo is er nog geen prijs of specificaties voor de Cybertruck. Ook is er de vraag – is het volledig getest? Heeft het alle crashtests doorstaan die van toepassing zijn?

Dergelijke vragen hadden beantwoord moeten zijn voordat de productie start, dus het zou interessant zijn om te zien of investeerders hier woensdag meer over te weten komen in de vragen- en antwoordensessie.

De aandelenkoers van Tesla maakte een bullish uitbraak

Beleggers die in 2023 Tesla aandelen kopen, hebben het tot nu toe erg goed gedaan. In feite ging de aandelenkoers omhoog en brak uiteindelijk boven de dalende trendlijn uit de hoogtepunten van 2021.

Bovendien volgt de bullish breakout een omgekeerd hoofd-schouderpatroon – een bullish omkeringspatroon. Daarom is het technische beeld gunstiger, en een stap boven de $400 moet niet worden onderschat, vooral als de inkomsten van Tesla de verwachtingen overtreffen.

Meeste analisten zijn optimistisch over het aandeel Tesla

Copy link to section

Van de 92 analisten die Tesla volgen, hebben er 57 koopbeoordelingen, 30 verkoopbeoordelingen en 5 zijn bearish.

Onlangs handhaafde Morgan Stanley zijn hold-rating met een koersdoel van $250. Wells Fargo & Co ook, maar met een hoger koersdoel van $265.