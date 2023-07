Carvana aandelen stijgen 40% na schuldovereenkomst en sterk Q2

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Carvana Co (NYSE: CVNA) opende woensdag 40% hoger na de aankondiging van een schuldsaneringsovereenkomst om zijn liquiditeitsstatus te vergroten.

Carvana is van plan nieuw kapitaal aan te trekken

Woensdag liet de verkoper van gebruikte auto’s weten dat het een overeenkomst heeft getekend met houders van obligaties die de uitstaande schuld met meer dan $1,2 miljard zal verminderen. Het persbericht luidt:

Overeenkomst om meer dan 83% van Carvana’s 2025 en 2027 ongedekte obligatielooptijden te elimineren en de vereiste contante rentekosten met meer dan $430 miljoen per jaar te verlagen voor de komende twee jaar.

Carvana is ook van plan aandelen te verkopen en tot $1,0 miljard op te halen. Het aandeel schitterde vanmorgen ook omdat het bedrijf met hoofdkantoor in Tempe zei dat het tweede kwartaal het beste was dat het ooit heeft gerapporteerd in termen van aangepaste EBITDA.

Carvana aandelen worden nu verhandeld tegen 12 keer de prijs waartegen ze het jaar begonnen.

Carvana slaat een sterk tweede kwartaal in

Carvana rapporteerde 55 cent per aandeel aan nettoverlies op $2,97 miljard aan inkomsten voor het onlangs afgesloten kwartaal. Ter vergelijking: experts kwamen uit op $1,20 per aandeel en $2,6 miljard aan inkomsten.

De verkoper van gebruikte auto’s liet weten dat de winst per eenheid in het tweede kwartaal een record van $6.520 bereikte. In reactie op de updates van het bedrijf vandaag zei Michael Baker – analist van DA Davidson:

We juichen het vermogen van CVNA toe om hun winstgevendheid te verbeteren en hun balans te herstructureren in een tijd waarin de vraag per eenheid zwak blijft.

Carvana rapporteerde $155 miljoen aan aangepaste EBITDA voor het tweede kwartaal en verwacht ook in het huidige kwartaal positief te blijven op die maatstaf.

Het in New York genoteerde bedrijf verwacht dat de verkochte winkelunits opeenvolgend ongeveer ongewijzigd zullen blijven op ongeveer 76.530. De aangepaste brutowinst per eenheid, zo voegde het bedrijf toe, zal in het derde kwartaal boven de $5.000 uitkomen. Wall Street beoordeelt het aandeel Carvana nog steeds alleen op “hold”.