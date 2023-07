Voorspelling NZD/USD nu inflatie Nieuw-Zeeland hoger is dan verwacht

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar NZD/USD zakte terug naar het laagste niveau sinds 12 juli, toen beleggers reageerden op de laatste inflatiecijfers van Nieuw-Zeeland. Het paar daalde naar een dieptepunt van $0.6262, aanzienlijk lager dan 0.6412, het hoogste punt van vorige week.

Inflatiecijfers Nieuw-Zeeland

Copy link to section

De consumenteninflatie in Nieuw-Zeeland bleef in het tweede kwartaal op een hoog niveau, wat betekent dat de RBNZ meer werk te doen heeft. Uit gegevens van het statistiekbureau bleek dat de totale consumentenprijsindex daalde van 1,2% in het eerste kwartaal naar 1,1% in het tweede kwartaal. Hoewel deze daling welkom was, was deze hoger dan de gemiddelde schatting van 1,0%.

Ook de inflatie in Nieuw-Zeeland daalde op jaarbasis. Het daalde van 6,7% in Q1 naar 6,0% in Q2, hoger dan de gemiddelde schatting van 5,9%. Deze cijfers betekenen dat de inflatie in het land langzamer daalt dan aanvankelijk werd verwacht.

Daarom is de kans groot dat de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) meer zal moeten doen om de inflatie te bestrijden. De bank besloot vorige week de rente ongewijzigd te laten op 5,5%. In de begeleidende verklaring liet gouverneur Adrian Orr doorschemeren dat de inflatie tot Q3’24 op dit niveau zou blijven. Op 16 augustus komt de RBNZ weer bijeen.

Het paar NZD/USD heeft gereageerd op een reeks zwakke economische cijfers uit de VS. De totale Amerikaanse inflatie daalde in juni tot 3,0%. De kerninflatie daalde naar 4,8%. Een paar dagen daarvoor bleek uit gegevens dat de arbeidsmarkt van het land in juni verzachtte.

En op dinsdag, forex nieuws onthulde dat de detailhandelsverkopen, de industriële productie en de industriële productie van het land in juni zijn gedaald. Desondanks verwachten analisten dat de Fed volgende week de rente met 0,25% zal verhogen.

Technische analyse NZD/USD

Copy link to section

NZDUSD-grafiek door TradingView

De vieruurgrafiek laat zien dat de prijs van NZD naar USD de afgelopen dagen is gedaald. De daling begon nadat het pair op vrijdag steeg naar een hoogste punt van 0.6410. Dat was een belangrijke prijs aangezien het het hoogste punt in mei was.

Nu is het pair gezakt tot onder de 25-periode en 50-periode voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar beneden wijst. Daarom vermoed ik dat 0.6246 (16 juni hoog) ondersteuning zal bieden voor het pair. Als zodanig is de kans groot dat het de bullish trend woensdag zal hervatten. Een daling tot onder de steun op 0.6246 zal de bullish weergave ongeldig maken.