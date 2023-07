J&J verhoogt vooruitzichten voor hele jaar: ‘we hebben een zeer sterke positie’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) opende donderdag 5,0% hoger na het rapporteren van marktverslaande resultaten voor het fiscale tweede kwartaal.

J&J aandelen stijgen bij sterke vooruitzichten

Beleggers juichen ook de verhoogde guidance toe. J&J voorspelt nu dat de aangepaste winst per aandeel dit jaar tussen $10,70 en $ 10,80 zal uitkomen.

De gezondheidszorggigant verhoogde ook zijn vooruitzichten voor operationele verkopen tot iets meer dan $100 miljard. Op CNBC’s “Squawk Box” zei CFO Joseph Wolk vandaag:

Dingen zien er erg goed uit. We hadden veel goede klinische en regelgevende gegevens die de komende jaren in de tweede helft van dit decennium zullen verstevigen. We bevinden ons dus in een zeer sterke positie als we de H2 zien.

Experts hadden voor het volledige jaar $10,65 per aandeel voorspeld van de gecorrigeerde winst. Op het moment van schrijven is het aandeel J&J met 8,0% gedaald ten opzichte vanaf hett hoogste punt van het jaar tot nu toe.

J&J Q2 winst momentopname

De nettowinst bedroeg $5,14 miljard, tegenover $4,81 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg aanzienlijk van $1,80 naar $1,96

De aangepaste winst per aandeel bedroeg $2,80 volgens het persbericht over de inkomsten

De omzet steeg met 6,3% op jaarbasis tot 25,53 miljard dollar

FactSet-consensus was $2,62 per aandeel op $24,63 miljard aan inkomsten

Johnson & Johnson zei dat zijn MedTech-activiteiten in het tweede kwartaal een groei van 14,7% op jaarbasis noteerden. CFO Wolk voegde toe:

Guide raise is eigenlijk ongeveer 28 cent als je bedenkt dat 18 cent voor twee afzonderlijke strategische items, een het niet-controlerende belang in Kenvue en vervolgens hebben we een investering gedaan om onze toekomst veilig te stellen voor B-cel maligniteiten.

Kenvue overtrof de schattingen van Street

Ook op donderdag rapporteerde Kenvue – de onlangs afgesplitste divisie voor consumentengezondheid – ook beter dan verwachte resultaten voor het eerste kwartaal sinds de beursgang in mei. CFO Wolk liet weten:

We hadden de succesvolle IPO in mei. Vanmorgen hebben we onze intentie aangekondigd met betrekking tot de volgende stap met die scheiding.

Johnson & Johnson is nu van plan om de aandelen van Kenvue af te splitsen via een ruilbod.

Eerder deze maand raadde Jim Cramer beleggers aan voorzichtig te zijn bij het beleggen in J&J aandelen. Daarentegen heeft Wall Street momenteel een consensusbeoordeling van ‘overweight’.

Talk zorgen blijven aanhouden

Het nieuws komt slechts een dag nadat een jury Johnson & Johnson had opgedragen 18,8 miljoen dollar te betalen aan een jonge man die naar verluidt kanker had gekregen vanwege de talkproducten.

Eerder dit jaar kondigde de multinational een overeenkomst van $8,9 miljard aan om duizenden rechtszaken met betrekking tot de talkproducten te schikken, ook al blijft het ontkennen dat zijn producten schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ook deze week sloot Johnson & Johnson zich aan bij collega’s, waaronder Merck, en klaagde de Biden-administratie aan omdat ze Medicare de macht hadden gegeven om de medicijnprijzen te dicteren.