Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Hang Seng-index daalde maandagochtend met meer dan 1,50% doordat de zorgen over de Chinese huizenmarkt aanhielden. Het daalde tot H $18.838, waarmee het de slechtst presterende Aziatische index werd.

Vastgoed aandelen dalen

Copy link to section

De Hang Seng-index stortte in toen de zorgen over de huizenmarkt aanhielden. Als gevolg hiervan waren vastgoedaandelen de slechtste presteerders in de index. De aandelen Country Garden Services en Country Garden Holdings daalden met respectievelijk 15,8% en 5,80%.

Na een stijging tussen oktober en november zijn de twee aandelen met meer dan 60% gedaald. Ze zijn met ongeveer 90% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2017. Ondertussen daalde het aandeel Hang Lung Properties met 3,65% op maandag, terwijl Longfor Properties met meer dan 10% daalde.

Andere vastgoedaandelen in de Hang Seng-index zoals China Resources Land, Wharf Real Estate, Citic Pacific en Link Real Estate stonden allemaal in het rood.

Er zijn zorgen over de vraag in de vastgoedsector nu de Chinese economie vertraagt. Uit gegevens die deze maand werden gepubliceerd, bleek dat de economie aan het vertragen was. Zo daalde de inflatie naar 0% terwijl het bbp in een lager tempo toenam dan verwacht. De detailhandelsverkopen waren zwak, terwijl de jeugdwerkloosheid naar een recordhoogte steeg.

Vastgoedaandelen daalden ook fors door de angst voor een schuldencrisis in de sector. Verschillende bekende bedrijven zoals Evergrande en Kaisa hebben moeite om hun schulden te betalen. Als gevolg hiervan hebben verschillende investeerders petities ingediend om ze af te bouwen.

Belangrijkste inkomsten in het verschiet

Copy link to section

De volgende katalysatoren voor de Hang Seng-index zijn de bedrijfswinsten uit de Verenigde Staten en het rentebesluit van de Fed. meer dan 150 bedrijven in de S&P 500-index zoals Microsoft, Google en Meta Platforms zullen hun resultaten publiceren. Deze aandelen hebben doorgaans een impact op de wereldwijde aandelenmarkt.

De Hang Seng-index zal ook reageren op rentebesluiten van verschillende centrale banken. De Federal Reserve zal haar besluit op woensdag publiceren, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) en de BoJ op donderdag en vrijdag zullen uitbrengen.

Economen verwachten dat de Fed deze week besluit de rente met 0,25% te verhogen en deze vervolgens een tijdje vast te houden. Als dit gebeurt, zal de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) dit voorbeeld volgen vanwege de HKD-koppeling.