USD/IDR: Rupiah vooruitzicht nu inflatie in Indonesië weer afneemt

De wisselkoers van het paar USD/IDR bleef stijgen terwijl forexbeleggers nadachten over de laatste Indonesische inflatiecijfers. Het paar steeg naar een hoogtepunt van 15.106, het hoogste niveau sinds 12 juli van dit jaar.

De inflatie in Indonesië daalt

De USD ten opzichte van de Indonesische roepia dreef omhoog nadat Indonesië opnieuw bemoedigende inflatiecijfers publiceerde. In een rapport zei het statistiekbureau dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in juli daalde tot 0,21% op MoM-basis. Die daling was sterker dan analisten hadden verwacht.

De totale inflatie vertaalde zich in een jaar-op-jaar stijging van 3,08%, het laagste niveau sinds april vorig jaar. De inflatie is gestaag gedaald na een piek van 5,95% in 2022. De kernindex van de consumentenprijzen (CPI) daalde tot 2,48%.

Deze cijfers tonen aan dat de inflatie van het land onder de doelstelling van de Indonesische centrale bank is gekomen. De kans is dan ook aanwezig dat de bank de rente de rest van het jaar ongewijzigd laat.

Het alternatieve scenario is dat de centrale bank besluit de rente te verlagen om de economie te stimuleren. Recente economische cijfers toonden aan dat de economie van het land vertraagt doordat de prijzen van belangrijke exportgoederen terugliepen.

Zoals ik in dit artikel schreef, zakten de export en import van Indonesië in juli in elkaar. De export daalde in juni met 21,1% terwijl de import met 18,3% daalde. Dit zijn belangrijke cijfers aangezien Indonesië sterk afhankelijk is van de export.

Vooruitkijkend zullen de komende banencijfers in de VS de volgende belangrijke katalysator voor de wisselkoers van USD/IDR zijn. ADP publiceert woensdag zijn schatting van de particuliere loonlijsten. Economen verwachten dat uit het rapport blijkt dat de particuliere sector in juli 188.000 banen heeft toegevoegd.

Vrijdag publiceert de VS ook de officiële non-farm payrolls (NFP). Deze cijfers zullen belangrijk zijn, aangezien de Fed heeft beloofd gegevensafhankelijk te zijn bij het nemen van haar beslissing.

Technische analyse USD/IDR

USD/IDR-grafiek door TradingView

Het paar USD/IDR hield de laatste tijd vrij goed stand, geholpen door de sterke US-dollar en de dalende inflatie van Indonesië. Op de daily chart is het pair boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het nadert ook het belangrijke weerstandspunt op 15.213,12, het hoogste punt in juli

Daarom zal de koers van het paar USD/IDR de komende dagen waarschijnlijk blijven stijgen naarmate de hoop op renteverlagingen in Indonesië toeneemt. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 15.213.