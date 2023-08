Uranium prijsvoorspelling: Vraag en aanbod zijn gunstig

Uraniumprijzen bleven deze week stijgen toen marktdeelnemers de dynamiek van vraag en aanbod na de staatsgreep in Niger beoordeelden. De goed in de gaten gehouden Sprott Physical Uranium Trust steeg naar $13,37, het hoogste punt sinds 23 juni. Het is met meer dan 25% gestegen vanaf het laagste punt dit jaar.

Implicatie Niger staatsgreep

Een van de belangrijkste geopolitieke verhalen van deze week was de staatsgreep die plaatsvond in het West-Afrikaanse land Niger. De staatsgreep kan grote gevolgen hebben voor de uraniummarkt, aangezien het land de zevende grootste exporteur ter wereld is. Het verkoopt het grootste deel van zijn uranium aan Europese landen als Frankrijk en Duitsland.

Uraniummijnen in Niger produceren nog steeds en de export gaat door. Maar er zijn risico’s dat een langdurige crisis kan leiden tot verstoringen van de bevoorrading. Ten eerste heeft ECOWAS, een West-Afrikaans economisch blok, gewaarschuwd dat het militair zou kunnen ingrijpen. Burkina Faso en Mali hebben ook gedreigd in te grijpen als ECOWAS het land binnenvalt.

Positief is dat er tekenen zijn dat de crisis de komende weken diplomatiek zal worden aangepakt. Als dit gebeurt, betekent dit dat de uraniummarkt weinig verstoringen zal kennen. In een verklaring zei Jonathan Hinze van UxC:

“Een gebeurtenis als deze kan wat meer tijd nodig hebben om naar de marktpsychologie te sijpelen. We zouden heel goed nog grotere gevolgen kunnen zien in de komende dagen en weken. Alles wijst erop dat dit een katalysator zou zijn voor opwaartse bewegingen in het uranium. prijs gezien de algehele krappe balans tussen vraag en aanbod in uranium op dit moment.”

Toch zijn de fundamenten van uranium nog steeds sterk, aangezien de vraag blijft stijgen naarmate landen overstappen op schone energie. Zo lanceerden de VS de eerste kerncentrale in Georgia in meer dan drie decennia.

Andere landen, zoals het VK en Frankrijk, werken aan kleinere modulaire kernenergiecentrales terwijl ze overstappen van steenkool en andere fossiele brandstoffen.

Sprott Physical Uranium Trust prijsvooruitzichten

De Sprott Physical Uranium Trust is een van de beste manieren om te investeren in uranium in de VS en Canada. Het is het grootste fysieke uraniumfonds met meer dan $3,4 miljard aan activa.

Net als andere grondstoffen wordt de prijs van uranium meestal beïnvloed door vraag en aanbod. Nu bevindt de wereld zich in een situatie waarin de vraag naar uranium stijgt omdat er knelpunten blijven bestaan. De leveringsuitdaging zou kunnen voortduren als de staatsgreep in Niger standhoudt en als de dreigende sancties op het Russische uranium voortduren.

Daarom zijn de vooruitzichten voor uranium en de Sprott Physical Uranium Trust op korte termijn optimistisch. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om te bekijken $15. Deze verwachting wordt bevestigd als de prijs boven het belangrijke weerstandspunt van $13,66 komt, het hoogste punt in juni.