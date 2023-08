PayPal stelt teleur op marges in Q2: ‘Ik wil hier koper zijn’

Aandelen van PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) daalden vandaag met ongeveer 8,0% in uitgebreide handel, hoewel het bedrijf voor online betalingen in het tweede fiscale kwartaal de schattingen van analisten overtrof.

Waarom daalde het aandeel PayPal na sluitingstijd?

Copy link to section

Wat de zwakte na sluitingstijd veroorzaakt, is de aangepaste operationele marge die de eerdere richtlijnen van het bedrijf schuwde vanwege het tekort in zijn kredietportefeuille.

PayPal zei dat de operationele marge in het tweede kwartaal op aangepaste basis 21,4% bedroeg, tegenover de eerdere prognose van 22%. Toch vertelde Jeff Kilburg van KKM Financial aan CNBC voorafgaand aan de winstdruk:

Ik wil hier een koper van PayPal zijn. Nog maar twee jaar geleden lag de prijs boven de $300. Het is dus dramatisch om zo’n grote stap te zien. Ik denk dat de technische gegevens in de rij staan. Het is logisch om dit voor een ruil te beschouwen.

Het aandeel PayPal is nu bijna 10% gedaald ten opzichte van het begin van 2023.

PayPal’s vooruitzichten voor het huidige kwartaal

Copy link to section

PayPal voorspelt nu dat de gecorrigeerde winst per aandeel in het huidige kwartaal zal dalen tussen $1,22 en $1,24 op een omzet van $7,4 miljard, volgens het persbericht.

Ter vergelijking: analisten kwamen uit op respectievelijk $1,21 per aandeel en $7,3 miljard. Kilburg liet weten:

Je moet begrijpen wie de eigenaar is van dit aandeel. Wie wedt dat dit aandeel terug zal komen, zijn instellingen. Het heeft een zeer hoge concentratie van institutioneel eigendom in de buurt van 75%.

Merk op dat de kolos van financiële technologie zich blijft inzetten om zijn operationele marge met 100 basispunten te verbeteren en dit jaar $4,95 per aandeel te verdienen. Wall Street beoordeelt PayPal aandelen momenteel gemiddeld als ‘overweight’.

Opvallende cijfers in het Q2-rapport van PayPal

Copy link to section

Inkomsten $1,03 miljard, wat zich vertaalt naar 92 cent per aandeel

Had vorig jaar $341 miljoen verlies (29 cent per aandeel).

Aangepaste EPS gedrukt op $1,16 volgens het persbericht

De omzet steeg met 7,0% op jaarbasis tot $7,29 miljard

Consensus was $1,15 per aandeel op $7,27 miljard omzet

Het totale betalingsvolume in het onlangs afgesloten kwartaal bedroeg $376,5 miljard – ook boven verwachting. Kilburg voegde in zijn interview met CNBC toe:

X.com, voorheen bekend als Twitter, was de voorloper van PayPal. Er is dus veel synergie. Er is veel voordeel als de heer Elon Musk besluit een beetje creatief te worden over dit bedrijf van $84 miljard.