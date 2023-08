Analyse ruwe Brent-olie: 2 belangrijke katalysatoren zijn verschenen

Ruwe Brent-olie begon de week positief doordat de zorgen over de wereldwijde voorraden aanhielden. De prijs steeg naar een hoogtepunt van $86,47, het hoogste punt sinds 23 april. Het is met meer dan 20% gestegen ten opzichte van het laagste niveau van dit jaar.

Saoedische bevoorrading stopt

Er waren twee belangrijke katalysatoren voor de stijging van de prijs van ruwe Brent-olie. Ten eerste kondigde Saoedi-Arabië, de op een na grootste olie-exporteur ter wereld, aan dat het zijn bevoorradingsbeperkingen tot eind september zal verlengen.

Ten tweede stegen de prijzen voor ruwe olie nadat Oekraïne een aantal drone-aanvallen op Russische energieactiva had uitgevoerd. Zoals ik in dit artikel schreef, bombardeerde Oekraïne vorige week een Russische energiehaven. Deze aanvallen gingen door tijdens het weekend toen het land een schip bombardeerde in de Straat van Kertsj.

De aanval van Oekraïne op de Russische olie-infrastructuur vindt plaats nadat Poetin de graanleveringsovereenkomst beëindigde. Als zodanig zet het hem onder druk om de deal te hervatten, ook al zoekt het naar alternatieve routes.

De prijzen voor ruwe olie stegen ook, omdat de hoop op een grotere vraag toenam naarmate de wereldeconomie zich herstelde. Gegevens die vrijdag werden gepubliceerd, toonden aan dat het werkloosheidspercentage in Anerican in juli daalde tot 3,5%, aangezien de economie meer dan 187.000 banen toevoegde. De lonen stegen in de loop van de maand met 4,4%.

Uit deze cijfers bleek dat het nog steeds goed gaat met de economie en dat is een goede zaak voor de vraag. In China, de grootste olieconsument ter wereld, heeft de regering een stimuleringspakket ingevoerd om de economie te stimuleren.

Prijsvoorspelling ruwe Brent-olie

De daily chart laat zien dat Brent de afgelopen dagen een sterke comeback heeft gemaakt. Het heeft onlangs het belangrijke ondersteuningsniveau omgedraaid en opnieuw getest op $78,36, het hoogste punt op 6 juni. Nu heeft olie het cruciale niveau opnieuw getest op $87,10, waar het sinds januari niet boven kwam.

Olie is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gesprongen, terwijl de stochastische oscillator boven het overboughtniveau is gesprongen. Daarom zijn de vooruitzichten voor Brent bullish, met het volgende niveau om naar te kijken op $90.

Het alternatieve scenario is waar de prijs van ruwe olie zich terugtrekt en de steun opnieuw test op $78,36.