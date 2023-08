CFO Tesla stapt op: ‘Samenwerken met Elon Musk is echt zwaar’

Zach Kirkhorn is afgetreden als Chief Financial Officer van Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). De aandelen van de EV-gigant zijn maandag met bijna 4,0% gedaald.

Tesla benoemt Vaibhav Taneja tot nieuwe CFO

Copy link to section

Tesla onthulde ook Vaibhav Taneja te hebben genoemd als nieuwe CFO in een registratieaanvraag vanmorgen.

Toch zal Kirkhorn tot eind 2023 bij het bedrijf blijven om de overgang te stroomlijnen. De vertrekkende bestuurder schreef vandaag op LinkedIn:

Terwijl ik mijn verantwoordelijkheden verleg om deze overgang te ondersteunen, wil ik de getalenteerde, gepassioneerde en hardwerkende medewerkers van Tesla bedanken, die dingen hebben bereikt waarvan velen dachten dat ze niet mogelijk waren.

Taneja was tot dusver de Chief Accounting Officer van Tesla Inc. De EV-aandelen zijn op het moment van schrijven met ongeveer 125% gestegen.

Gene Munster reageert op het nieuws

Copy link to section

Kirkhorn had in 2019 de rol van Finance Chief bij Tesla Inc op zich genomen.

De reden waarom hij aftreedt, blijft vooralsnog onduidelijk. Gene Munster, de Managing Partner bij Deepwater Asset Management, zei echter:

Hij zal er tot het einde van het jaar zijn, wat bewijst dat dit om persoonlijke redenen is – en de persoonlijke reden is waarschijnlijk dat werken met Elon Musk erg moeilijk is en hij heeft het 13 jaar gedaan.

De nieuwe CFO, Vaibhav Taneja, werd naar Tesla gehaald nadat de multinational in 2016 SolarCity kocht voor $2,6 miljard. Vorige maand zei het op Nasdaq genoteerde bedrijf dat de marges in het tweede kwartaal opnieuw werden geraakt.