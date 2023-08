3 edelmetaal mijnaandelen met aantrekkelijk FCF-rendement om in augustus te kopen

Waar deelnemers op de financiële markten vorige week aandacht besteedden aan het banenrapport dat in de Verenigde Staten werd uitgebracht, draait het deze week allemaal om inflatie. Donderdag worden de Amerikaanse inflatiegegevens verwacht, en opnieuw blijft de volatiliteit gematigd tot het rapport wordt gepubliceerd.

Er is vooruitgang geboekt op het gebied van inflatie. Hoewel de inflatie nog steeds boven de 2%-doelstelling van de Fed ligt, is ze gedaald van het niveau van vier decennia hoog.

Desalniettemin is het nog ver verwijderd van het niveau van 2% en donderdag zal naar verwachting blijken dat de prijzen van goederen en diensten met 3,3% op jaarbasis zijn gestegen. Als zodanig hebben beleggers die hun portefeuilles willen afdekken tegen inflatie de mogelijkheid om goud en andere edelmetalen te kopen, die historisch gezien goed presteerden in een inflatoire omgeving.

Een ander alternatief om blootstelling aan goud en andere edelmetalen te verkrijgen, is het bezitten van metaalmijnaandelen. Een criterium om aantrekkelijke aandelen te vinden, is door te kijken naar de vrije kasstroom (FCF) opbrengst.

Vrije kasstroom is wat er overblijft nadat een bedrijf al zijn bedrijfs- en kapitaaluitgaven heeft gedekt. Het is een winstgevendheidsindicator; eenvoudiger, het laat zien dat er nog geld over is om aan investeerders te verdelen.

Het vrije kasstroomrendement wordt berekend door de vrije kasstroom per aandeel te delen door de huidige aandelenkoers en het resultaat weer te geven als een percentage. Natuurlijk, hoe hoger de opbrengst, hoe beter, dus hier zijn drie edelmetaalmijnaandelen om te kopen, aangezien ze een aantrekkelijk vrij kasstroomrendement hebben:

Resolute Mining (RMGGF:PKC)

Dundee Precious Metals (DPLMF:PKC)

Emerald Resources (EOGSF:PKC)

Resolute Mining

Resolute Mining is een Australisch-Afrikaans goudmijnbedrijf. De aandelen zijn genoteerd aan de Australian Stock Exchange en de London Stock Exchange en kunnen ook in de Verenigde Staten op de over-the-counter-markt worden verhandeld.

Het vrije kasstroomrendement is 13,6% en de aandelenkoers is YTD +81,44% gestegen. Als explorer en exploitant van goudmijnen genereerde het in 2022 $651 miljoen aan inkomsten en $161 operationele cashflow.

Dundee Precious Metals

Dundee Precious Metals is een Canadees mijnbouwbedrijf. De aandelenkoers steeg YTD met 37,07% en het vrije kasstroomrendement van 9,4% weerspiegelt een gezonde financiële positie.

Het aandeel is genoteerd in Canada en Duitsland en kan ook in de Verenigde Staten op de over-the-counter-markt worden verhandeld.

Emerald Resources

Emerald Resources is een Australisch bedrijf dat goudprojecten onderzoekt en ontwikkelt. Het vrije kasstroomrendement van 7,8% is aantrekkelijk, vooral gezien de koersstijging van +484% in de afgelopen vijf jaar.

