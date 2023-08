Glencore verliest ongeveer $1,78 miljard aan waarde na rapporteren H1-resultaten

Glencore PLC (LON: GLEN) zegt dat de winst in de eerste zes maanden van dit jaar daalde doordat de energiemarkten verzwakten en resulteerden in lagere grondstoffenprijzen.

Glencore rapporteert een hit van 50% voor de aangepaste EBITDA

De multinational gaf ook de schuld aan inflatie en beperkte economische groei (wereldwijd) voor de zwakte in H1. Toch zei Gary Nagle – de Chief Executive van Glencore – vandaag in het persbericht:

De kracht van ons gediversifieerde bedrijfsmodel over industrie en marketing, met de nadruk op metalen en energie, heeft opnieuw bewezen bedreven te zijn in een reeks marktomstandigheden.

Desalniettemin sloot het in Londen genoteerde bedrijf het eerste halfjaar af met een nettowinst van $4,57 miljard – een forse daling ten opzichte van $12,09 miljard vorig jaar. De aangepaste EBITDA daalde ook met 50% op jaarbasis tot $9,40 miljard.

De daling op jaarbasis werd algemeen verwacht, maar wat beleggers teleurstelde, was dat het cijfer zelfs nog kleiner was dan de consensus. Om die reden verloor het mijnaandeel vanmorgen meer dan 3,0%, wat zich vertaalde in een waardedaling van $1,78 miljard voor het bedrijf.

Glencore PLC blijft constructief over de toekomst

Merk op dat Glencore nog steeds positief blijft voor de rest van dit jaar en verwacht dat de matigende inflatie en de kracht in China als katalysator zullen dienen in H2.

We kijken naar de toekomst in het vertrouwen dat we de juiste weg hebben gevonden om te slagen in een net-zero-economie en om duurzame langetermijnwaarde te creëren voor alle belanghebbenden.

Glencore PLC bevestigde dinsdag dat het het totale aandeelhoudersrendement voor 2023 heeft verhoogd tot ongeveer $9,3 miljard. Dit is inclusief $1,2 miljard aan aandeleninkoop en ongeveer $1,0 miljard aan speciale contante uitkeringen.

Eind juni had het grondstoffenhandels- en mijnbouwbedrijf $1,54 miljard aan nettoschuld op de balans, tegenover $75 miljoen aan het begin van 2023.