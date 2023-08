Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) verloor meer dan verwacht per aandeel in het tweede fiscale kwartaal. Aandelen worden in langere uren iets lager verhandeld.

Opvallende cijfers in het winstrapport van Rivian over het tweede kwartaal

Verlies $1,2 miljard tegenover $1,7 miljard een jaar geleden

Het verlies per aandeel steeg van $1,88 naar $1,89

Aangepast verlies gedrukt op $1,62 per aandeel volgens het persbericht

De omzet steeg van $95 miljoen naar $1,12 miljard

Consensus was $1,43 per aandeelverlies op $1,02 miljard omzet

De beschikbare contanten daalden achtereenvolgens tot $10,2 miljard

Capex daalde ook van $359 miljoen naar $255 miljoen

Rivian Automotive Inc zet zich in om in 2024 groen te worden in termen van brutowinst. CEO RJ Scaringe vertelde vandaag aan CNBC:

Onze resultaten in het tweede kwartaal weerspiegelen de voortdurende focus op kostenefficiëntie terwijl we versnellen naar winstgevendheid. We hebben een aanzienlijke verlaging van de eenheidskosten van zowel R1- als EDV-voertuigen gerealiseerd.

Rivian verhoogt productieverwachting voor het hele jaar

Aan de positieve kant verhoogde Rivian dinsdag zijn productievooruitzichten voor het hele jaar. Het verwacht nu dit jaar 52.000 voertuigen te produceren, tegenover 50.000 waar het eerder op had gerekend. Toch waarschuwde Victoria Greene van G Squared Private Wealth op CNBC’s “Closing Bell: Overtime“:

Ze hebben nog steeds veel tegenwind, vooral als de EV-markt afzwakt. Nog steeds aan het bloeden. Als we macro-tegenwind krijgen, loopt Rivian tegen een muur aan omdat ze niet zo goed gekapitaliseerd zijn als een GM of een Ford.

Tot nu toe was ze het er echter mee eens dat de prestatie van Rivian er goed uitziet.

Vorige maand zei het EV-bedrijf dat zijn leveringen bijna verdrievoudigden en dat de productie in het tweede kwartaal meer dan verdrievoudigde op jaarbasis. Het verwacht nu dat de kapitaaluitgaven worden beperkt tot ongeveer $1,7 miljard – ongeveer $300 miljoen onder de eerdere richtlijn.