UBS beëindigt verliesbeschermingsovereenkomst met betrekking tot overname van Credit Suisse

UBS Group AG (NYSE: UBS) heeft vrijwillig de overeenkomst van ₣9,0 miljard ($10,27 miljard) beëindigd met de regering van Zwitserland die van kracht was om mogelijke verliezen in verband met de overname van Credit Suisse te dekken.

Beat Wittman reageert vrijdag op aankondigingen

De investeringsbank zegt de portefeuille van haar overgenomen partij grondig te hebben bekeken om te concluderen dat de genoemde verliesbeschermingsovereenkomst niet langer nodig was.

Vergeet niet dat de kolos van de financiële dienstverlening vrijdag ook de liquiditeitsreserve van ₣100 miljard van de Zwitserse Nationale Bank beëindigde. Beat Wittmann van Porta Advisors zei:

Beëindiging van deze backstop is perfecte timing. Het is een win-winsituatie voor UBS en Zwitserse politici. Het belangrijkste voordeel is dat ze kunnen aankondigen dat de belastingbetaler van de haak is en zelfs geld heeft verdiend.

UBS betaalt nu ₣40 miljoen aan Zwitserland als compensatie voor het opzetten van het mechanisme.

Wat de ontwikkeling van vandaag betekent voor UBS-aandelen

Uit het persbericht van vanochtend bleek dat Credit Suisse ₣50 miljard aan noodleningen voor liquiditeitssteun aan de centrale bank heeft terugbetaald

Het bankaandeel steeg vrijdag bijna 4,0%. Op CNBC’s “Street Signs Europe” zei Wittman van Porta Advisors vandaag ook:

De aandelenkoers vertelt het verhaal. Het is positief. Als gevolg hiervan denk ik dat UBS hier zeer goed gepositioneerd is voor verdere winst. Het is allemaal aan het management in termen van uitvoering over de aanstaande investeringsprestaties.

De Zwitserse Nationale Bank heeft op verzoek van UBS ook de kredietlijn beëindigd die zij eerder in 2023 aan Credit Suisse had verstrekt. UBS zal naar verwachting op 31 augustus haar financiële resultaten over het tweede kwartaal rapporteren.