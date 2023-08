Snelste stijging Britse lonen ooit: wat betekent dit voor het Britse pond?

Inflatietrends in ontwikkelde economieën beginnen uiteen te lopen, zoals in dit artikel beschreven. Enerzijds begint de inflatievrees in de Verenigde Staten af te nemen. Aan de andere kant blijft de inflatie hoog in Europa.

Een andere aanwijzing dat naar hetzelfde verwijst, kwam vandaag, dit keer uit het Verenigd Koninkrijk. De lonen stijgen in het snelste tempo sinds het begin van de metingen.

Om preciezer te zijn, de jaarlijkse groei van het reguliere loon bereikte 7,8% – het hoogste sinds het begin van de metingen in 2001.

Dit is slecht nieuws voor de Bank of England. Tijdens haar vergadering van augustus verhoogde de centrale bank de bankrente tot 5,25% omdat de inflatie ruim boven de doelstelling van 2% ligt.

In het licht van de huidige loongegevens is het onwaarschijnlijk dat de inflatie binnenkort van koers zal veranderen. Het staat momenteel op 7,9%, maar de loondruk zou het nog verder moeten opdrijven.

Welke gevolgen heeft dit voor het Britse pond?

Rentestijgingen zijn goed voor een munt, maar slechts tot één punt

De belangrijkste oorzaak van de volatiliteit van de FX-markt is een verandering in het renteniveau. Centrale banken verhogen de tarieven als de inflatie hoger wordt en verlagen ze als de inflatie afkoelt.

Veranderingen in inflatietrends veroorzaken daarom beweging op de valutamarkt, omdat handelaren anticiperen op de volgende rentebeweging.

De huidige loongegevens suggereren dat de inflatie in het VK waarschijnlijk niet snel van richting zal veranderen. Daarom verhoogden handelaren hun weddenschappen dat de Bank of England de rente zou blijven verhogen, en dat er dus op het Britse pond zou moeten worden geboden.

Het nieuws van vandaag is dus positief voor het Britse pond.

De lijn waar deze dynamiek abrupt kan veranderen is echter dun. Met andere woorden, hogere inflatie is slechts tot één punt bullish voor een valuta.

Neem bijvoorbeeld Argentinië.

In juli handhaafde de Centrale Bank van Argentinië haar referentierente op 97%. Toch is de Argentijnse peso (ARS) ondanks het verhoogde niveau flink in waarde gedaald.

De inflatie in Argentinië bedraagt 114% op jaarbasis. Daarom is een hogere inflatie alleen positief voor een valuta tot één punt.

Wat is dat punt? Wanneer wordt de grens overschreden?

Dat punt is wanneer mensen het vertrouwen verliezen dat inflatie kan worden beheerst. Wanneer het vertrouwen in het vermogen van de centrale bank om de inflatie te beheersen verloren gaat, wordt het vrijwel onmogelijk om de inflatieverwachtingen te verankeren.

Het VK is natuurlijk geen Argentinië. Maar mensen moeten huishoudens en bedrijven niet onderschatten die langer hogere prijzen verwachten, zoals blijkt uit de huidige loongegevens. Deze vicieuze cirkel is moeilijk te verlaten als het vertrouwen in de Bank of England eenmaal verloren is.

