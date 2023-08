Target Corp (NYSE: TGT) zag zijn omzet in het tweede kwartaal dalen, hoewel de consument sterk bleef en een stel economen weer afzag van de voorspelling van een dreigende recessie.

Target verwacht dit jaar een omzetdaling

Ook de inflatie is de afgelopen maanden verder vertraagd. Toch zei de retailgigant dat de vergelijkbare omzet dit jaar waarschijnlijk met 5,0% (ongeveer) zou dalen.

Target vraagt nu om $7,50 per aandeel van de winst per aandeel in fiscaal 2023. Ter vergelijking: analisten waren $7,72. Toch zei Michael Baker – een Senior DA Davidson-analist vandaag op CNBC’s “Squawk Box“:

Ik denk dat het aandeel het dieptepunt heeft bereikt. Iedereen wist dat het dit kwartaal zwak zou zijn vanwege de Pride-kwesties. Cijfers waren niet geweldig, maar ze waren niet verschrikkelijk. Ik denk dat het een beetje een koop het nieuws type verhaal is.

Target had eerder gewaarschuwd voor een verlies van $500 miljoen dit jaar als gevolg van “krimp”.

Waarom stijgt het aandeel Target vandaag?

De aandelen van de general merchandise retailer houden vanochtend stand, deels omdat de voorraadniveaus in het tweede kwartaal verbeterden en 17% lager waren dan vorig jaar.

De brutomarge won ook 550 basispunten om af te drukken tegen 27%, volgens het persbericht over de inkomsten. De analist van DA Davidson zei:

Het wordt verhandeld tegen 15 keer de consensusschattingen. Die zullen waarschijnlijk niet veel dalen omdat de EPS-richtlijnen ongeveer in lijn zijn. Dat is te goedkoop – dat is onder het historisch gemiddelde.

Target schreef een groot deel van de kracht in het onlangs afgesloten kwartaal toe aan zijn frequentieactiviteiten (essentiële zaken, beauty, eten en drinken). Het aandeel retail is momenteel meer dan 25% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau van het jaar tot nu toe.

Target Corp Q2 winstmomentopname

Inkomsten $835 miljoen tegenover $183 miljoen een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van 39 cent naar $1,80

Aangepaste EPS werd ook gedrukt voor $1,80 volgens het persbericht

De omzet daalde met 5,0% op jaarbasis tot 24,77 miljard dollar

Consensus was $1,43 per aandeel op $25,18 miljard aan inkomsten

Zwakte in discretionaire categorieën resulteerde in een meer dan verwachte omzet van 5,4% in dezelfde winkel in het tweede kwartaal. Toch voegde Michael Baker eraan toe:

Het wordt meestal ongeveer 17 keer verhandeld. Zonder die problemen [krimp en trots] zou je weer terug zijn bij dat huis. Als we [die problemen] kunnen oplossen en voorbij kunnen gaan, is er hier nog steeds een verhaal over margeherstel.

Target Corp verhoogde zijn dividend in juni met 1,9%.