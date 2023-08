De Vanguard S&P 500 (VOO) en SPDR S&P 500 (SPY) hebben zich de afgelopen weken teruggetrokken omdat investeerders een risicomijdend sentiment omarmden. VOO heeft zich teruggetrokken tot $406,5 terwijl het SPY-fonds is gedaald tot $443.

Is het veilig om deze dip te kopen?

VOO en SPY zijn de grootste fondsen die de prestaties van de S&P 500-index volgen. Als zodanig hebben de twee fondsen een nauwe correlatie en bewegen ze doorgaans in dezelfde richting.

De twee fondsen hebben zich onlangs teruggetrokken vanwege toenemende zorgen over de Amerikaanse en Chinese economie. Zoals ik in dit artikel al schreef, publiceerde China dinsdag zwakke economische cijfers. Hierdoor werden meer analisten gedwongen hun schattingen te verlagen.

Deze cijfers vielen samen met de harde retoriek over China vanuit Washington. Republikeinen en sommige Democraten hebben betoogd dat de recente sancties van Joe Biden niet ver genoeg gaan.

Daarom is de kans groot dat de meeste Amerikaanse bedrijven moeite zullen hebben om zaken te doen in China, hun belangrijkste markten. Sommige van de top S&P 500-bedrijven zoals Apple, Nvidia en Tesla doen veel zaken in China.

Er zijn ook risico’s in de Amerikaanse economie. Vorige week verlaagde Moody’s de rating van verschillende regionale banken. Het plaatste ook verschillende grote banken zoals Northern Trust en State Street in herziening voor downgrades.

Nu heeft Fitch gewaarschuwd dat het Amerikaanse banken zal downgraden, inclusief blue chips zoals JP Morgan. Het verlaagde onlangs de Amerikaanse kredietrating van AAA naar AA+.

Verder zijn er risico’s over bepaalde delen van de economie. Hoewel de detailhandelsverkopen in de VS zijn gestegen, zijn er zorgen dat deze zullen afnemen naarmate mensen met studieleningen deze beginnen terug te betalen. In een verklaring op woensdag besloot Target vanwege deze angsten zijn vooruitzichten te verlagen. De netto-omzet daalde met 4,9% tot 24,8 miljard dollar.

Beleggers maken zich ook zorgen over de waardering van verschillende bedrijven. Dinsdag waarschuwde ik dat de waardering van Nvidia uit de hand liep.

VOO ETF voorspelling

De daggrafiek laat zien dat de VOO ETF de afgelopen dagen in een neerwaartse trend zit. Ondanks de uitverkoop blijven de aandelen boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, wat een positief teken is. Het bevindt zich ook boven de stijgende trendlijn die in groen wordt weergegeven.

De MACD is ook naar beneden gegaan nu de twee lijnen het neutrale niveau naderen. Daarom denk ik dat de VOO- en SPY-fondsen de komende weken zullen herstellen en het YTD-hoogtepunt van $422,45 opnieuw zullen testen. Op korte termijn zullen de aandelen waarschijnlijk enige volatiliteit ondergaan, waardoor het opnieuw het niveau van $400 zou kunnen testen.