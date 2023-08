Waarom steeg het aandeel Marks and Spencer dinsdag met 8,0%?

De aandelen van Marks and Spencer Group Plc (LON: MKS) eindigden dinsdag bijna 8,0% hoger nadat de retailer zijn winstvooruitzichten voor het hele jaar had verhoogd.

Marks and Spencer pakt uit met verhoogde winstverwachting

De multinational was het ermee eens dat de macro-vooruitzichten onzeker blijven en dat de uitgaven in de toekomst krapper kunnen worden, maar zei dat de winst dit jaar naar verwachting nog steeds zal stijgen in vergelijking met de eerdere prognose voor een daling.

Belangrijk om op te merken is dat het Britse bedrijf echter geen specifiek cijfer voor de verwachte winst heeft gegeven. Die statistiek was in het boekjaar 2023 uitgekomen op £475,7 miljoen ($603,5 miljoen).

Het aandeel van Marks and Spencer steeg vanochtend ook omdat het retailbedrijf zei dat het in de eerste negentien weken van het lopende boekjaar marktaandeel bleef winnen in voeding, kleding en huis.

Het Britse aandeel is nu maar liefst 70% gestegen sinds het begin van het jaar.

Marks and Spencer zegt dat de verkoop in de winkel beter presteert

Marks and Spencer zag zijn vergelijkbare verkoop van voedingsmiddelen in de periode van negentien weken met meer dan 11% stijgen, omdat het zich bleef concentreren op kwaliteit.

Een goed geprijsde collectie modeartikelen zorgde ook voor een like-for-like omzetgroei van ruim 6,0% in het kleding- en woonsegment. Volgens het persbericht schreef Marks and Spencer een groot deel van de kracht toe aan de verkoop in de winkel, terwijl online in de genoemde periode gematigder was.

Op dinsdag bevestigde de in Londen gevestigde retailer ook dat zijn operationele marge sterk blijft in het boekjaar 2024. Analisten Clive Black en Darren Shirley van Shore Capital deelden hun mening over de aandelen van Marks and Spencer en zeiden vandaag:

We zijn van mening dat een K/W-ratio van 13,5x een geschikte halteplaats zou zijn om te beoordelen of de huidige prestaties van Marks and Spencer benen hebben, wat een aandelenkoers van c250p impliceert.