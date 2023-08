Cisco inkomsten Q4: ‘we winnen marktaandeel en innoveren in AI’

Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) steeg met 3,0% in verlengde uren na een sterk vierde kwartaal te hebben gerapporteerd dankzij een sequentiële toename van 30% in productorders.

Cisco geeft conservatieve richtlijnen

De begeleiding voor het volledige jaar was echter niet bijzonder opwindend. Cisco verwacht nu dat de omzet in fiscaal 2024 zal dalen tussen $57 miljard en $58,2 miljard, op $4,01 tot $4,08 aan aangepaste winst per aandeel.

Ter vergelijking: analisten kwamen uit op respectievelijk $58,3 miljard en $4,04 per aandeel. Chuck Robbins – de Chief Executive van Cisco Systems zei vandaag in een persbericht:

We zien een solide vraag, winnen marktaandeel en innoveren op belangrijke gebieden zoals AI, beveiliging en cloud. Dit momentum geeft ons vertrouwen in ons vermogen om de vele kansen die voor ons liggen te benutten.

Het is belangrijk op te merken dat het bedrijf voor digitale communicatietechnologie bekend staat als conservatief in het voorspellen van de prestaties voor het hele jaar.

Opvallende cijfers in het winstrapport van Cisco over het vierde kwartaal

De nettowinst bedroeg $3,96 miljard tegenover $3,56 miljard een jaar geleden

De aangepaste winst per aandeel verbeterde aanzienlijk van 83 cent tot $1,14

De omzet steeg met 16% op jaarbasis tot $15,2 miljard

FactSet-consensus was $1,06 per aandeel op $15,05 miljard aan inkomsten

Woensdag kondigde Cisco Systems Inc ook 39 cent per kwartaaldividend aan. CFO Scott Herren liet weten:

De transformatie van ons bedrijfsmodel zorgde voor een dubbelcijferige groei in software-inkomsten, product-ARR en totale RPO, wat leidde tot meer zichtbaarheid en voorspelbaarheid.

Cisco’s omzet uit individuele segmenten

Andere opmerkelijke cijfers in het persbericht over de inkomsten zijn onder meer een meer dan verwachte groei van 20% op jaarbasis in de inkomsten over het “Product” segment. De financiële chef voegde toe:

We zijn toegewijd aan het vergroten van de operationele hefboomwerking en het verhogen van het aandeelhoudersrendement op de lange termijn.

De multinational haalde in het onlangs afgesloten kwartaal $3,55 miljard op uit “Services”, een stijging van 4,0%. De brutomarge verbeterde ook met 280 basispunten en kwam uit op 64,1%.

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-rating op het aandeel Cisco, dat nu bijna 20% hoger is dan het laagste punt in het jaar tot nu toe.