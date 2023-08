De uitverkoop van de Shanghai Composite-index hield deze week aan omdat de zorgen over de Chinese economie aanhielden. De prijs dook donderdag naar een dieptepunt van CNY 3.120, het laagste niveau sinds januari van dit jaar. Net als de Hang Seng presteerde de index slechter dan zijn wereldwijde tegenhangers zoals de Nasdaq 100 en S&P 500.

Economische ellende in China

De Shanghai Composite is een index die de grootste bedrijven op het vasteland van China volgt. De meeste van de samenstellende bedrijven bevinden zich in de financiële en industriële sector. Ze omvatten onder andere bedrijven als ICBC, PetroChina, Agricultural Bank of China en China Construction Bank.

De Shanghai-index is om twee belangrijke redenen achtergebleven bij de bredere markt. Ten eerste heeft de aanhoudende koude oorlog tussen China en de Verenigde Staten meer investeerders weggetrokken van de Chinese markt. Er wordt zelfs gesproken over het grillen van leidinggevenden bij Blackrock, Vanguard en State Street over hun investeringen in China.

Ten tweede maken beleggers zich zorgen over de vertraging van de Chinese economie. Zoals ik in dit artikel schreef, voldeden de economische gegevens uit China niet aan de verwachtingen, waardoor banken als Barclays en JP Morgan hun jaarprognoses moesten verlagen. De industriële productie en de investeringen in vaste activa stegen minder snel dan verwacht.

Analisten zijn van mening dat de situatie eigenlijk erger is dan wat de officiële statistieken zeggen. Ze noemen bijvoorbeeld de prestaties van grondstoffen als ruwe olie en koper. Ook statistieken van rederijen als Maersk en ZIM Integrated laten zien dat de wereldwijde vraag afneemt.

Het grootste probleem is echter de vastgoedsector van het land, die goed is voor een kwart van het BBP. Country Garden, een toonaangevende ontwikkelaar met bijna $200 miljard aan verplichtingen, heeft betalingen achterwege gelaten. In een verklaring op donderdag waarschuwde het bedrijf voor onzekerheden over zijn vermogen om zijn yuan- en dollarobligaties te betalen.

Evenzo miste Zhongrong, een schaduwbank, deze week betalingen. Andere bedrijven die onlangs betalingen hebben gemist, zijn Kaisen, Sunac, Fantasia en KWG GROUP. Er zijn dan ook zorgen over besmetting in de sector.

Voorspelling Shanghai Composite-index

De daily chart laat zien dat de Shanghai-index de afgelopen maanden in een sterke bearish trend verkeerde. Het is de belangrijke steun gepasseerd op 3.145, het laagste niveau op 26 juni.

Tegelijkertijd zijn de aandelen onder de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden gedoken, wat aangeeft dat de bears de touwtjes in handen hebben. De index is ook gecrasht onder het 50% Fibonacci Retracement-niveau.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Shanghai-index bearish, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 3.000.