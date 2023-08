Walmart rapporteert solide eCommerce-verkopen voor Q2: ‘het wint marktaandeel van Amazon’

Walmart Inc (NYSE: WMT) had een sterk tweede kwartaal omdat het marktaandeel in levensmiddelen bleef winnen, wat resulteerde in een sterke verkoop van voedingsmiddelen.

Walmart’s begeleiding voor de toekomst

De aandelen van de retailgigant gingen vandaag licht open op basis van richtlijnen die ook ongeveer in overeenstemming waren met de verwachtingen.

Walmart ziet de winst per aandeel nu tussen $6,36 en $6,46 komen in fiscaal 2024 bij een omzetgroei van 4,0% tot 4,5%. Ter vergelijking: analisten schatten respectievelijk op $6,30 per aandeel en 4,4%. Op CNBC’s “Squawk Box” zei retailanalist Sucharita Kodali van Forrester Research vandaag:

Er is nog steeds enige veerkracht in de consumentenuitgaven, wat suggereert dat de economie behoorlijk sterk is. Maar voor de rest van het jaar zouden ze waarschijnlijk wat voorzichtig optimistisch moeten zijn.

De prognose van de multinational voor de verkoop in het huidige kwartaal kwam donderdag ruim voor op de schattingen van Street. Walmart aandelen zijn nu meer dan 10% gestegen ten opzichte van het begin van dit jaar.

Walmart Q2 financiële hoogtepunten

Inkomsten $7,89 miljard tegenover $5,15 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van $1,88 naar $2,92

Aangepaste EPS gedrukt op $1,84 volgens het persbericht

De omzet steeg met 6,0% op jaarbasis tot $161,63 miljard

Consensus was $1,71 per aandeel op $160,22 miljard omzet

Walmart noteerde dit kwartaal een groei van 6,4% op jaarbasis in zijn verkopen in dezelfde winkel in de VS, ook boven de schattingen. Volgens de expert van Forrester:

Cijfers waren behoorlijk sterk. Er was bijna geen maatstaf die zacht leek. Ze wegen zo zwaar in de supermarkt en dat is waar consumenten aan uitgeven … ze kopen en ze kopen bij Walmart.

Adverteren en e-commerce blonk uit in het tweede kwartaal

Walmart zag in het tweede kwartaal maar liefst 35% groei op jaarbasis in zijn advertentieactiviteiten. De verkoop van e-commerce steeg ook met 24%. Kodali voegde toe:

Het gemiddelde groeipercentage in e-commerce ligt in de lage tienerjaren. Iedereen die hoger groeit, wint marktaandeel. Walmart [krijgt online marktaandeel van Target] en wint zelfs marktaandeel van Amazon, zou ik zeggen.

Al met al verbeterde de grootverpakkingsretailer zijn brutomarge met 50 basispunten in het tweede kwartaal.

Andere opmerkelijke cijfers in het winstrapport zijn onder meer een stijging van 13% in de internationale verkoop. Maar de omzet van Sam’s Club US daalde in het onlangs afgesloten kwartaal met 0,3% tot $21,8 miljard. Vorige maand onthulde Walmart plannen om nog eens $1,4 miljard uit te geven aan de Indiase Flipkart, zoals Invezz in dit artikel meldde.