De goudprijs zette de neerwaartse trend maandag voort terwijl de onrust op de obligatiemarkt aanhield. Het paar XAU/USD zakte naar een dieptepunt van 1.880, het laagste niveau sinds 14 maart. Het is met meer dan 9,3% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

China en Saoedi-Arabië dumpen USD

De goudprijs is de afgelopen maanden onder grote druk komen te staan, ook al bleven de uitdagingen op de obligatiemarkt aanhouden. De obligatierendementen, die omgekeerd evenredig met de prijzen bewegen, sprongen naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

Het rendement van de 10-jaars Treasury steeg tot 4,346%, het hoogste niveau sinds 2007 toen investeerders voorspelden dat de Fed de rentetarieven zal blijven verhogen. Het rendement op 30-jaars obligaties steeg naar het hoogste punt sinds 2012.

Met name de goudprijs heeft het moeilijk gehad, zelfs na belangrijk nieuws over de Amerikaanse economie. Nu het begrotingstekort van het land hoog oploopt, verkleinen enkele belangrijke kopers van Amerikaanse schuld hun belang.

China, de op een na grootste houder van Amerikaanse schulden, heeft zijn belang teruggebracht tot het laagste niveau in meer dan 14 jaar. Het heeft nu ongeveer $850 miljard aan Amerikaanse schulden, lager dan het record van meer dan $1,2 biljoen.

Saoedi-Arabië heeft ook Amerikaanse staatsobligaties gedumpt. Het verkocht in juli, de derde maand op rij, obligaties ter waarde van meer dan $3 miljard. Het bezit nu $108 miljard. Deze landen verplaatsen deze fondsen nu naar andere activa, waaronder goud. Andere opmerkelijke kopers van goud zijn centrale banken in Turkije en India.

Overheden maken zich steeds meer zorgen over de VS nu de geopolitieke risico’s de pan uit rijzen. Er zijn bijvoorbeeld zorgen dat de VS hun tegoeden zouden kunnen bevriezen, zoals ze deden met Rusland bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Verder schrikken ze van het recente besluit van Fitch om de Amerikaanse kredietrating te verlagen van AAA naar AA-. De Amerikaanse schuld is de afgelopen jaren sterk gestegen en analisten verwachten dat de situatie alleen maar erger zal worden. Al deze factoren zijn bullish voor goud, dat wordt gezien als een veilige investering.

Voorspelling goudprijs

De dagelijkse grafiek laat zien dat de goudprijs de afgelopen maanden een zware uitverkoop heeft gezien. Het is nu het belangrijke ondersteuningsniveau gepasseerd op $1.957, het hoogste niveau op 3 februari. Het is ook onder het belangrijke voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen en de cruciale steun op $1.892 gekomen.

De Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator zijn gedaald. Daarom zijn de vooruitzichten voor de goudprijs bearish, met als volgende belangrijke ondersteuningsniveau $1.800. Op de lange termijn zal goud echter waarschijnlijk terugveren als de vraag van de centrale banken herstelt.