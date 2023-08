De Zwitserse frank was de afgelopen jaren een van de best presterende valuta. Het paar USD/CHF is met ruim 15% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2016, terwijl het paar EUR/CHF met ruim 43% is gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2007.

USD/CHF en EUR/CHF grafieken

Hegemonie van de Amerikaanse dollar dreigt

Een van de grootste uitdagingen in de wereld van vandaag is de hegemonie van de Amerikaanse dollar en zijn rol in de wereldeconomie. Deze zorgen zijn de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen, omdat de kracht van de dollar grote schade heeft aangericht in de opkomende markten.

De zorgen groeiden ook door de Amerikaanse sancties door de Amerikaanse autoriteiten. Het allerbelangrijkste was dat deze autoriteiten de Russische centrale bank sancties hebben opgelegd na de invasie van Oekraïne.

Daarom zijn verschillende landen, zoals China en Saoedi-Arabië, zoals ik in dit artikel schreef , begonnen met het afbouwen van hun blootstelling aan Amerikaanse schulden. Ook zal de BRICS-top in Zuid-Afrika zich naar verwachting richten op een alternatieve munt.

Ik geloof niet dat er een BRICS-munt zal komen vanwege de verschillen tussen de lidstaten, vooral India en China. Bovendien zijn de mechanismen voor het vormen van een nieuwe munt veel ingewikkelder dan de meeste mensen denken.

Daarom zal de Amerikaanse dollar de komende jaren zijn kracht behouden. Het land wordt echter geconfronteerd met aanzienlijke risico’s, vooral vanwege de sterk stijgende Amerikaanse schulden, die de komende jaren tot 50 biljoen dollar zullen oplopen.

Case voor de Zwitserse frank

Daarom geloof ik dat de Zwitserse frank om drie belangrijke redenen een beter alternatief is voor de Amerikaanse dollar. Ten eerste is Zwitserland een van de meest ontwikkelde landen, met het zevende grootste bbp per hoofd van de bevolking. Deze kracht betekent dat de stabiliteit van het land nog lange tijd zal aanhouden.

Ten tweede heeft Zwitserland een minimale staatsschuld. De totale staatsschuld bedraagt ruim 256 miljard dollar. Het land heeft een schuldquote van minder dan 45% van het BBP. De VS hebben een schuld ten opzichte van het bbp van ruim 122% en zullen naar verwachting blijven stijgen.

De Zwitserse schuld is aanzienlijk kleiner dan de stapel investeringen van $1 biljoen van de Zwitserse Nationale Bank (SNB). Het bezit belangen in bedrijven als Apple, Amazon en Starbucks. Dit betekent dat het land geen enkele kans heeft om failliet te gaan.

Ten derde, en het allerbelangrijkste, staat Zwitserland bekend om zijn neutraliteit in belangrijke kwesties. Het land is geen lid van de Europese Unie, ook al profiteert het wel van het blok. Ook is het land geen lid van de NAVO, wat betekent dat het weinig vijanden in het buitenland heeft.

Zwitserland heeft ook spaarzaam gebruik gemaakt van zijn sanctiebevoegdheden. Hoewel Zwitserland Rusland heeft gestraft voor de invasie in Oekraïne, zijn de sancties minder streng dan die van andere landen. Zwitserland onderhoudt ook vriendschappelijke betrekkingen met landen als Iran en China.

Daarom heeft Zwitserland kenmerken die maar weinig landen hebben. Het is een stabiele democratie met weinig vijanden over de hele wereld, waardoor de Zwitserse frank de veiligste munt ter wereld is. De frank is veiliger dan andere valuta zoals de Japanse yen, Noorse kroon en Zweedse kroon.

Japan heeft bijvoorbeeld een nauw bondgenootschap gesloten met de VS en heeft een grote schuld. De Zweedse kroon loopt gevaar nu het land lid wil worden van de NAVO en de economie vertraagt. Noorwegen is ook niet zo neutraal als Zwitserland in geopolitieke kwesties.