USD/INR: Indiase roepie ontwaakt na succesvolle maanlanding

De koers van het paar USD/INR daalde donderdag opnieuw, toen investeerders de mijlpaal van de maanlanding van India toejuichten. Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 82.37, het laagste niveau sinds 2 augustus. Het is deze maand met ruim 1,17% teruggevallen ten opzichte van het hoogste niveau.

Maanlanding in India

Copy link to section

De Indiase roepie herstelde deze week toen India de vooruitgang op het gebied van wetenschap en technologie demonstreerde. De Chandraayan-3-rover van het land landde woensdag op de maan en begon gegevens te verzamelen.

Dit is een grote prestatie voor India, omdat het het vierde land is dat op de maan landt, na de VS, de Sovjet-Unie en China. Het is ook een belangrijke mijlpaal nu India zijn kracht in de wereldeconomie laat gelden.

https://www.youtube.com/watch?v=QQKSASFdoDwu0026amp;pp=ygUSaW5kaWEgbW9vbiBsYW5kaW5n

Nu de Chinese economie leegloopt, wijzen veel analisten erop dat India een belangrijke groeimotor voor de wereldeconomie zal worden. Uit recente gegevens blijkt dat de Indiase economie sneller groeit dan sectorgenoten.

Volgens de meest recente schattingen van de State Bank of India (SBI) zal de economie dit jaar met 8,3% groeien. Dat is een hogere schatting dan de doelstelling van de Reserve Bank of India van 7,8%. China daarentegen zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 5% of minder groeien.

Als deze trend zich voortzet, is het daarom waarschijnlijk dat de Indiase economie de komende jaren Japan zal inhalen.

Vooruitkijkend zal de volgende katalysator voor de wisselkoers van USD/INR uit de Verenigde Staten komen. Donderdag zullen de VS de laatste ordercijfers voor duurzame goederen publiceren, die de kracht van de maakindustrie zullen aantonen.

De belangrijkste katalysator zal de Jackson Hole-top in de Verenigde Staten zijn. Tijdens deze bijeenkomst kunnen Fed-functionarissen praten over de economie en wat ze kunnen verwachten tijdens de komende bijeenkomsten.

Technische analyse USD/INR

Copy link to section

Save

Als we naar de daggrafiek van het paar USD/INR kijken, zien we verschillende dingen. Ten eerste vond het pair sterke steun op 83, het hoogste niveau op 3 november, 22 december en 14 februari. Ook dit jaar naderde het dit weerstandspunt meerdere keren.

Het paar USD/INR maakte eerder deze maand een valse doorbraak. Een andere observatie is dat het pair een stijgende trendlijn heeft gevormd, het laagste niveau sinds 14 november. Het blijft boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde.

Daarom zal het pair de komende dagen waarschijnlijk dalen en de stijgende trendlijn opnieuw testen. Als dit gebeurt, zal de prijs van USD/INR dalen naar ongeveer 82,10.