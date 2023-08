De prijs van ruwe Brent-olie daalde deze week omdat de zorgen over de Chinese economie aanhouden. De prijs daalde deze week naar $81,65, lager dan $87,10, het hoogste punt van deze maand. Ondanks de teruggang zijn de olieprijzen dit jaar met ruim 16% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Zorgen over vertraging in China

Er zijn twee belangrijke factoren die de prijzen van ruwe olie en andere grondstoffen beïnvloeden. Ten eerste zijn er zorgen over de Chinese economie. Recente economische cijfers laten zien dat de trends in China niet goed zijn. De jeugdwerkloosheid is gestegen naar het hoogste niveau in decennia.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de Amerikaanse industriële productie, investeringen in vaste activa en de export de afgelopen maanden zijn ingestort. Zoals ik in dit artikel schreef, kunnen de economische uitdagingen van China worden samengevat in verschillende factoren: vraag, ontkoppeling, schulden en demografie.

China is een belangrijke markt voor de oliemarkt, omdat het de grootste consument is. Uit het meest recente rapport van Vortexa blijkt dat de vraag naar olie dit jaar mogelijk zijn hoogtepunt heeft bereikt, zelfs nu de voorraden aan land toenemen. Terwijl de vraag van het land is gestegen, zijn de meeste van deze aankopen naar voorraden verplaatst.

De andere belangrijke zorg betreft de Federal Reserve en de Amerikaanse dollarindex (DXY). Uit recente gegevens blijkt dat de DXY-index is gestegen naar $104, het hoogste niveau sinds juni dit jaar. Historisch gezien heeft de dollar een omgekeerde relatie met de prijzen van ruwe olie.

De dollar is gestegen, omdat investeerders het risico-off-sentiment omarmden. Deze visie wordt ook ondersteund door de stijgende obligatierentes en dalende aandelenkoersen.

Toch zijn analisten van mening dat de prijs van ruwe olie de komende maanden zal herstellen. Zij stellen dat de vraag aanzienlijk hoog blijft, terwijl het aanbod door de OPEC-leden beperkt is. In een recente notitie verwacht Amrita Sen, een bekende analist, dat Brent naar $90 zal springen.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZxuQ-QCDgMu0026amp;pp=ygUOY25iYyBjcnVkZSBvaWw%3D

Prijsvoorspelling voor ruwe Brent-olie

Ruwe Brent-olie grafiek door TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de prijs van ruwe Brent-olie de afgelopen dagen is gedaald. Deze terugtrekking begon toen de prijs het belangrijke weerstandsniveau bereikte op $87,75. Dit was een cruciaal niveau aangezien dit het hoogste punt was op 12 april en 24 januari. In de meeste perioden hebben activa de neiging zich terug te trekken nadat ze een belangrijk weerstandspunt hebben bereikt.

Op de daily chart blijft ruwe olie boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt op 50 is gezakt. Daarom zijn de vooruitzichten voor olie bullish, met een initiële weerstand van $87,75.. Bij een beweging boven dit niveau zal de koers naar $90 stijgen.