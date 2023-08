CHANCER prijsvoorspelling bij bullish crypto weddenschappen

De cryptomarkt steeg donderdagochtend met 1,3% als weerspiegeling van de winsten op Wall Street, te midden van steeds positievere weddenschappen van marktdeelnemers. Het momentum lijkt te zijn doorgedrongen in de presale van Chancer ($CHANCER), die naar verwachting $1,7 miljoen zal bedragen.

Crypto-prijzen weerspiegelen Wall Street – Bitcoin test $26,5k

Woensdag was er een blockbuster winstrapport van Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), waarbij de reactie in de handel buiten kantooruren de aandelen van het halfgeleidergigant omhoog katapulteerde. Verwachtingen rond Wall Street hadden de S&P 500 en Nasdaq ruim 1% hoger zien sluiten.

De cryptomarkt boekte ook lichte winsten, waarbij Bitcoin donderdag in de vroege ochtendtransacties boven de $26.500 steeg. De actie van BTC-bulls werd ook herhaald op de altcoin-markt toen de Ether-prijzen stegen tot bijna $1.700. Solana voerde de top 10 munten aan met een winst van meer dan 4,5% in 24 uur nadat Solana Pay de integratie met Shopify had aangekondigd.

Ondertussen biedt Chancer een bod van 1,7 miljoen dollar, aangezien de presale prijs met 9% lijkt te stijgen.

Chancer’s poging om een industrie te revolutioneren

Chancer is een nieuw gedecentraliseerd gokplatform dat in het eerste kwartaal van 2024 zal worden gelanceerd en een game-changer zal introduceren in de gok- en gokindustrie.

Zoals benadrukt in de whitepaper, wil Chancer de voordelen van blockchain-technologie benutten om gokkers een gedecentraliseerd sociaal goknetwerk te bieden, zonder de beperkingen van gecentraliseerde bookmakers. Gebruikers van het nieuwe peer-to-peer gokplatform kunnen hun eigen aangepaste weddenschappen creëren, delen en ermee verdienen.

Het ecosysteem zal worden aangedreven door het $CHANCER-token, waarvan het nut een beloningssysteem en inzet voor meer passieve inkomsten voor houders omvat. Veel beleggers kijken naar de kans om $CHANCER tegen lage prijzen te kopen, in afwachting van de waarschijnlijke aantrekkingskracht ervan.

De presale, die hier toegankelijk is, heeft dus grote belangstelling gekend voorafgaand aan de lancering van het token op zowel gedecentraliseerde als gecentraliseerde beurzen.

Zal $CHANCER in 2024 de $1 bereiken?

Er wordt verwacht dat de voorspellingsmarkt de komende jaren snel zal groeien. Volgens schattingen zal de mondiale markt voor sportweddenschappen groeien van 83 miljard dollar naar ruim 167 miljard dollar in 2030. Chancer zal waarschijnlijk een groot deel van deze marktomvang voor zijn rekening nemen, gezien de potentiële acceptatiecurve voor zijn revolutionaire, op blockchain gebaseerde gokplatform.

Dit zou een vraag en mogelijk prijsopleving voor $CHANCER kunnen betekenen. Zoals eerder opgemerkt, is de prijs van het token klaar om te stijgen van $0,011 in de huidige presale fase naar $0,012 en uiteindelijk naar $0,021. Als de macro-omstandigheden overeenkomen met een bullmarkt, zouden de koersdoelen in 2024 $1 kunnen omvatten.

Het is echter goed om de onvoorspelbaarheid van de markten op te merken, vooral de opkomende crypto-industrie.

Wat zal de prijs van $CHANCER waarschijnlijk een boost geven?

Het optimistische sentiment op de markten voor risicovolle activa heeft geleid tot verhoogde weddenschappen op een bullish flip voor Bitcoin en andere cryptocurrencies. Volgens analisten van Pantera Capital zijn er verschillende potentiële positieve katalysatoren voor de prijs van BTC.

Het omvat de volgende halvering van de benchmark-crypto die op 20 april 2024 wordt verwacht, duidelijkheid over de regelgeving en potentiële winst voor Ripple en de bredere crypto-industrie.

In het woensdag gepubliceerde stuk ‘A **positive** black swan’ stelt Pantera dat een herhaling van de historische prestaties van Bitcoin, zoals gezien vóór en na de halvering van de blokbeloningen, ervoor zou kunnen zorgen dat de prijzen vóór de halvering $35.000 bereiken, voordat ze omhoogschieten naar $148. k onder druk van de koopzijde na de halvering.

Goedkeuring voor de spot-ETF van BlackRock en een mogelijke overwinning voor XRP ten opzichte van de SEC zouden kunnen bijdragen aan het opwaartse momentum, niet alleen voor Bitcoin maar voor de hele cryptomarkt. BTC schiet naar een nieuw record ooit en de bredere markt voor digitale activa die omhoog schiet, zou de perfecte opzet kunnen zijn voor $CHANCER in de tweede helft van 2024.