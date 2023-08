Amerikaanse regionale banken staan vandaag in de belangstelling nadat de FDIC nieuwe regels heeft voorgesteld die vereisen dat ze beter voorbereid moeten zijn op hun mogelijke ineenstorting.

FDIC-bestuurslid besprak voorgestelde regels voor CNBC

Ten eerste wil de Federal Deposit Insurance Corporation dat banken met activa ter waarde van meer dan 100 miljard dollar voldoende langlopende schulden uitgeven die potentiële verliezen in tijden van extreme stress kunnen dekken.

De toezichthouder zal middelgrote kredietverstrekkers ook details laten uiteenzetten over hoe ze veilig en soepel kunnen worden ontbonden in geval van een faillissement. Over de “Squawk Box” van CNBC zei een bestuurslid van de FDIC, Rohit Chopra, vandaag:

Washington Mutual, IndyMac en Silicon Valley Bank. Het is belangrijk dat we van deze lessen leren en deze mislukkingen en de gevolgen die ze voor de hele economie kunnen hebben, voorkomen.

“IAT” – de iShares US Regional Banks ETF is op het moment van schrijven ruim 1,0% gestegen.

Prominente banken die door de nieuwe regels zullen worden getroffen

Enkele van de opmerkelijke regionale banken waarop de nieuwe regelgeving van toepassing zal zijn, zijn Citizens Financials, Fifth Third Bancorp en PNC Financial.

Deze financiële dienstverleners hebben, nadat de voorgestelde regels zijn aangenomen, drie jaar de tijd om in overeenstemming te komen met de nieuwe norm, aldus de Federal Deposit Insurance Corporation. Bestuurslid Rohit Chopra zei vandaag ook:

We kunnen niet in een situatie terechtkomen waarin hoofdstraten, kleine bedrijven en huishoudens het slachtoffer worden van het nemen van buitensporige risico’s en slecht management.

Merk op dat de faillissementen van de Signature Bank en de Silicon Valley Bank eerder dit jaar resulteerden in een klap van een miljard dollar voor het Depositoverzekeringsfonds van de overheid.