De wisselkoers van het paar EUR/USD steeg uit boven een belangrijk weerstandsniveau na de relatief gemengde economische gegevens uit de VS en Duitsland. Het herstelde zich naar een hoogtepunt van 1,0911, het hoogste punt sinds 22 augustus.

Gemengde gegevens uit de VS en Duitsland

De wisselkoers tussen de EUR en de USD hield vrij goed stand na de laatste economische cijfers uit de VS en Duitsland. In Duitsland lieten gegevens zien dat de inflatie in augustus hardnekkig hoog bleef, waardoor druk ontstond op de Europese Centrale Bank (ECB).

De Duitse CPI kwam in augustus uit op 6,1%, lager dan de 6,2% in juli, maar hoger dan de gemiddelde schatting van 6,0%. Op maandbasis steeg de inflatie met 0,4%, terwijl de aardgasprijzen gedurende de maand herstelden.

Deze cijfers betekenen dat de ECB nog meer werk te doen heeft om het streefcijfer van 2,0% te bereiken. De uitdaging is dat meer renteverhogingen zullen leiden tot een relatief zwakke economie, omdat de liquiditeit in de regio bijna is opgedroogd. Uit gegevens die deze maand zijn gepubliceerd, blijkt dat de geldhoeveelheid zich heeft teruggetrokken naar het laagste niveau in jaren.

Het paar EUR/USD steeg ook na opnieuw een reeks zwakke Amerikaanse gegevens. Volgens ADP is de verandering in de werkgelegenheid in de niet-agrarische sector gedaald van 312.000 naar 177.000. Deze daling was lager dan de gemiddelde schatting van 195.000.

Het zwakke rapport kwam een dag nadat uit een afzonderlijk rapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS) bleek dat het aantal vacatures in juli daalde.

Uit een andere reeks gegevens bleek ook dat het niet goed ging met de economie. De economie groeide in het tweede kwartaal met 2,1%, lager dan de eerdere schatting van 2,4%. Tegelijkertijd liep het tekort op de goederenhandel van het land in juli op tot ruim 91,1 miljard dollar.

Technische analyse EUR/USD

De uurgrafiek laat zien dat het paar EUR/USD zich de afgelopen dagen in een sterke bullish trend bevond. Onderweg heeft het paar een dalend kanaal gevormd, weergegeven in het zwart. Het slaagde erin om boven de bovenkant van het kanaal te komen na de zwakke economische cijfers in de VS.

Verder steeg het paar EURUSD boven de Ichimoku-wolk, terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het overbought niveau steeg. Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven stijgen nu beleggers een voorzichtiger Fed in de toekomst inprijzen. Het belangrijkste niveau om in de gaten te houden is 1.1000.