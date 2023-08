Hoe nu verder voor Coinbase? USDC wordt gezien als diversificatie in een onzekere markt

Coinbase (Nasdaq:COIN) verwerft een aandelenbelang in crypto-operator Circle Internet Financial. Als onderdeel van deze stap wordt de joint venture tussen Coinbase en Circle, Centre Consortium, gesloten.

“Centre zal niet langer bestaan als een op zichzelf staande entiteit en Circle zal blijven als de uitgever van USDC, waardoor alle bestuurs- en operationele verantwoordelijkheden van het Center in eigen beheer worden gebracht”, zeiden Circle CEO Jeremy Allaire en Coinbase CEO Brian Armstrong twee weken geleden in een blogpost.

In de verklaring werd toegevoegd dat met de toenemende duidelijkheid van de regelgeving voor stablecoins over de hele wereld een afzonderlijk bestuursorgaan als Center niet langer nodig is. Circle zal de volledige controle over de uitgifte en het bestuur van USDC overnemen. Voorheen had Centre Consortium, dat in 2018 werd opgericht door Coinbase en Circle, de uitgifte op zich genomen, maar nu zal Circle de enige uitgever van USDC zijn.

De aankondiging bevestigde ook dat de inkomsten uit rente verdiend op de dollarreserves ter ondersteuning van USDC-tokens gedeeld zullen blijven tussen de twee bedrijven, hoewel de verdeling nu gelijk zal zijn.

De twee bedrijven voegden eraan toe dat USDC zal worden gelanceerd via zes nieuwe blockchains. De aandelen van Coinbase stegen met 3% na het nieuws. Het aandeel was de afgelopen maand 30% gedaald, maar is dit jaar nog steeds met 123% gestegen.

USDC-reserves zijn afgenomen

Het duo hoopt dat deze stap de USDC kan helpen ondersteunen, die sinds maart van dit jaar een aanzienlijke uitstroom kent. De stablecoin raakte betrokken bij de ineenstorting van de Silicon Valley Bank, waarbij 8% van de reserves ter ondersteuning van USDC-tokens in de inmiddels gevallen bank werd aangehouden. USDC verloor zijn positie als gevolg van het incident en daalde tot 88 cent op de beurzen, maar herstelde zich toen de Amerikaanse regering tussenbeide kwam om de deposito’s bij de SVB te garanderen.

Naast de bankencrisis heeft de stablecoin ook geleden onder het grote regelgevende optreden in de VS, waardoor hij aanzienlijk terrein heeft verloren aan de in Europa gevestigde rivaal Tether. Sinds Coinbase door de SEC is aangeklaagd, is de marktkapitalisatie van USDC met 40% gedaald, wat overeenkomt met een uitstroom van $17 miljard.

Door terug te keren naar Coinbase hoopt ‘s werelds grootste beursgenoteerde beurs dat de stap om de joint venture te elimineren haar zal helpen haar inkomstenstroom verder te diversifiëren. De cryptomarkt had vorig jaar te lijden onder een enorme volumedaling tijdens de bearmarkt, waardoor de inkomstenstroom van Coinbase dienovereenkomstig kelderde.

Terwijl de cryptoprijzen – en de aandelen van Coinbase – dit jaar tot nu toe zijn hersteld, liggen het volume, de liquiditeit en de interesse in de ruimte nog steeds op een niveau onder de piek van de bullmarkt. Coinbase ging in april 2021 naar de beurs, kort voordat de markt in november van dat jaar zijn hoogtepunt bereikte, en blijft 80% onder de koers op dag één, ondanks de rally van 122% dit jaar.

Diversificatie van inkomsten

Eerder deze maand rapporteerde Coinbase de resultaten over het tweede kwartaal, die een uitdagende omgeving samenvatten. Ondanks dat de cryptoprijzen aan het begin van het jaar stegen, daalden de inkomsten van de beurs.

De uitwisseling werkt eraan om de zaken om te draaien, wat werd benadrukt door twee ontslagen in het afgelopen jaar. Uit de winstcijfers bleek ook dat de bedrijfskosten zijn gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. Met betrekking tot de aankondiging deze week met betrekking tot UDCS lijkt het echter relevant om op te merken dat het aandeel van Coinbase in de niet-handelsinkomsten voor het eerst groter was dan het handelsplatform.

51% van de totale omzet kwam via abonnementen en diensten (ter waarde van $335 miljoen). Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de rente-inkomsten. Omdat de staatsobligaties meer dan 5% betalen, is het gemakkelijk in te zien hoe grote stablecoins zo lucratief zijn geworden. Dit werd gedemonstreerd door de duizelingwekkende winst van $850 miljoen die Tether in het tweede kwartaal boekte, gedreven door zijn voorraad bankbiljetten ter waarde van $72,5 miljard.

Deze diversificatie van inkomsten is van cruciaal belang voor Coinbase. De handelsvolumes zijn de afgelopen twee jaar zeer volatiel geweest en, zoals eerder vermeld, in vrije val. Als we naar de volumes op alle gecentraliseerde beurzen kijken, zien we nu niveaus die voor het laatst in 2020 zijn gezien.

Coinbase werd pas in 2012 opgericht en profiteerde van de positieve kant van de ongebreidelde volatiliteit van Bitcoin, waarbij het bedrijf explodeerde in lijn met de populariteit van Bitcoin. Toen het in april 2021 naar de beurs ging, werd het gewaardeerd op bijna $100 miljard.

Sindsdien heeft het echter de donkere kant van de volatiliteit van Bitcoin ervaren: de kraterprijs heeft het handelsvolume doen dalen en de COIN-aandelen meegenomen. Vandaar de wens om te proberen zo goed mogelijk te diversifiëren, hoewel het ook belangrijk is op te merken dat de reserves van stablecoins intrinsiek verbonden zullen zijn met de gezondheid van het algehele cryptosysteem en, bij uitbreiding, ook met de prijs van Bitcoin.

Het uitzetten van de koers van het aandeel Coinbase tegen Bitcoin sinds de eerste beursgang publiekelijk laat zien hoe afhankelijk de beurs is van de gevoelige prijs van ‘s werelds grootste cryptocurrency – en hoe deze ook ondermaats heeft gepresteerd.

Het toevoegen van de Nasdaq als een nieuwe benchmark illustreert de gruwelijke aard van de prestaties van Coinbase nog verder:

Hoe nu verder voor Coinbase?

De strijd om Coinbase is enorm geweest sinds het naar de beurs ging. En hoewel de bovenstaande diversificatie een verstandige zet is, is de realiteit dat dit een troef is die altijd nauw verbonden zal zijn met Bitcoin.

Wat betreft de USDC heeft het veel terrein verloren aan zijn grootste rivaal, Tether, dat onlangs een recordhoogte van $84 miljard bereikte en een dominant tweederde deel van de stablecoin-markt bezit. Klik op de ‘speeltijdlijn’ in de onderstaande grafiek om te zien hoe de marktkapitalisatie van USDC zich heeft ontwikkeld ten opzichte van USDT. Deze laatste heeft een marktaandeelstijging van 26% gezien, ondanks dat de totale marktkapitalisatie van stablecoins met 18% daalde.

Daarom zijn de uitdagingen hier talrijk. Toch is de samenwerking tussen Coinbase en Circle er een die van beide kanten zinvol is. Coinbase blijft, ondanks de problemen, een van de grotere beurzen. Vooral gezien de aanhoudende problemen rond Binance is zijn plaats als een cruciale – en betrouwbare – oprit voor fiat er een die kan worden uitgebuit om het gebruik van USDC te stimuleren.

Dat gezegd hebbende, is regelgeving hier een sleutelfactor. Coinbase werd in juni door de SEC aangeklaagd, en hoewel de meningen verdeeld zijn over wat de uitkomst zou kunnen zijn, valt niet te ontkennen hoeveel onzekerheid het toevoegt, en hoe seismisch een negatief resultaat voor zijn bedrijf zou kunnen zijn., dat recente positieve uitspraken voor Ripple en Grayscale in hun respectievelijke gevallen veel goeds voorspellen voor de sector in het algemeen.

Ondanks de opleving van de hoop op regelgevingsgebied sinds een paar maanden geleden, behoudt Tether het voordeel dat het in Europa gevestigd is en omzeilt daarmee veel van de potentiële effectenproblemen die rond USDC en Coinbase zweven. Ondertussen kondigde EDX Markets de lancering aan, een nieuwe crypto-uitwisseling ondersteund door namen als Fidelity, Schwab en Citadel Securities. Het pioniersvoordeel van Coinbase is formidabel in de VS, maar het zou op het punt staan een minder eenzame plek te worden.

Wat betreft de vele spot-ETF-aanvragen die onlangs zijn gelanceerd? Dit zou kapitaal verder in crypto kunnen duwen en daarmee een zegen voor Coinbase kunnen worden, maar het voegt ook een nieuwe mogelijkheid toe voor beleggers om blootstelling aan Bitcoin te krijgen zonder een Coinbase-account te openen. Natuurlijk voelt het alsof ETF’s niets anders dan een netto positief effect zouden hebben voor de hele markt, maar het is de moeite waard om als voorbehoud in gedachten te houden.

Al met al leest het nieuws rond de nieuwe structuur achter USDC als een verstandige zet. Coinbase voert echter op veel fronten een strijd, en de onzekerheid is hier groot (zelfs voor cryptotermen!). Het aandeel stond tot nu toe dit jaar in vuur en vlam en is zelfs na een terugval nog steeds met 123% gestegen. Het kan zijn dat het op een dag terugkeert naar de hoogtijdagen van de pandemie, met een waardering van bijna $100 miljard, maar er staan ons enorme obstakels te wachten.