Het herstel van de Hang Seng-index won maandag aan kracht, geholpen door de gemengde Amerikaanse cijfers en de aantrekkende aandelenkoers van Country Garden. De index, die de grootste beursgenoteerde bedrijven in Hong Kong volgt, steeg met ruim 2,35% en bereikte het hoogste niveau sinds 11 augustus..

Aandelenkoers van Country Garden herstelt zich

Copy link to section

De Hang Seng-index steeg scherp na goed nieuws van Country Garden, de omstreden vastgoedontwikkelaar. De schuldeisers van het bedrijf kwamen overeen om de afgelopen zaterdag afgeloste renminbi-obligatie te herstructureren. Als gevolg hiervan steeg het aandeel met ruim 20%.

Toch is het bedrijf nog niet uit de problemen, zoals ik in dit artikel schreef. Country Garden heeft bijna 200 miljard dollar aan schulden en heeft moeite om zijn dollarobligaties terug te betalen. De dreigende ineenstorting zal er waarschijnlijk toe leiden dat veel klanten hun betalingen zullen onderbreken.

https://www.youtube.com/watch?v=6bi4Omu0euEu0026amp;pp=ygUOY291bnRyeSBnYXJkZW4%3D

Vastgoedbedrijven waren de best presterende componenten in de Hang Seng-index. Longfor Properties, China Resources Land en China Resources Mixed Lifestyle waren de best presterende aandelen in de index.

De Hang Seng-index steeg ook na het toenemende optimisme dat de Federal Reserve tijdens de vergadering van deze maand haar rentetarief zal opschorten. Vorige week gepubliceerde gegevens lieten zien dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus daalde.

Verder de niet-agrarische loonlijsten bleek dat het werkloosheidspercentage steeg van 3,5% in juli naar 3,8% in augustus. De loongroei bleef buiten de verwachtingen omdat de economie meer dan 180.000 banen creëerde.

Acties van de Federal Reserve zijn belangrijk voor aandelen in Hongkong vanwege de koppeling aan de Hongkongse dollar. Om de koppeling te behouden volgt de centrale bank van Hongkong altijd de acties van de Fed. Als zodanig is de kans groot dat HKMA de tarieven ongewijzigd laat.

Toch staat de Hang Seng-index voor grote uitdagingen nu de Chinese economische zwakte aanhoudt en buitenlandse investeerders terugkeren naar de Verenigde Staten.

Voorspelling Hang Seng-index

Copy link to section

Save

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de Hang Seng-index de afgelopen weken naar beneden is gegaan. In deze periode heeft het een dalend kanaal gevormd, weergegeven in het zwart.

De index zweeft ook rond de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen. Een terugblik laat zien dat er sprake was van een omgekeerd hoofd-schouderpatroon, wat doorgaans een bullish teken is. De rechterschouder valt samen met de huidige prijs.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Hang Seng-index neutraal met een bearish bias. De belangrijkste steun- en weerstandsniveaus om in de gaten te houden zijn H$17.611 (laagste punt augustus) en H$20.000 (hoogste punt juli).