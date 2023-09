Ruwe olie kopen na 30% stijging in de afgelopen twee maanden?

Een van de grootste transacties tijdens de zomermaanden was long WTI ruwe olie. De olieprijzen zijn in twee maanden met ongeveer 30% gestegen – een indrukwekkende stijging, hoe je het ook bekijkt.

Longolie (dat wil zeggen: verwachten dat de prijs blijft stijgen) is om verschillende redenen niet in de mode. Eén daarvan is bijvoorbeeld de adoptie van elektrische voertuigen en de verminderde afhankelijkheid van olie nu regeringen worstelen met de strijd tegen de klimaatverandering.

Sommigen denken misschien dat het gaat om het aanvullen van de Strategic Petroleum Reserve (SPR) door de VS. De olieprijzen stegen in de zomer immers tot $85, wat samenviel met het feit dat de SPR-niveaus het meest stegen sinds de COVID-19-pandemie.

Dus dat is dat.

Maar een andere, zij het impopulaire, visie is dat de olieprijzen geen gelijke tred hielden met de inflatie. Een artikel in Forbes dat eind augustus werd gepubliceerd, riep beleggers op om onderstaande grafiek te bekijken.

Het roept op tot een stijging van de prijs van ruwe olie naar $300, eenvoudigweg gebaseerd op het inflatieniveau. Volgens de auteur is 1 dollar in 2005 1,57 dollar waard in 2023. Om precies te zijn, heb je vandaag de dag 57% meer geld nodig om hetzelfde spul te kopen als in 2005.

Is het onmogelijk om $300 ruwe olie te kopen?

Helemaal niet. De vraag naar ruwe olie bevindt zich immers in de buurt van een recordhoogte.

De Amerikaanse dollar zou de reden kunnen zijn voor een stijging van de prijs van ruwe olie. Hoe dan ook, het technische beeld pleit om ten minste twee redenen voor meer opwaarts potentieel.

WTI ruwe olie prijsgrafiek

Ten eerste was er weinig gevolg sinds de dubbele top die de markt in 2022 vormde. Ten tweede eindigde het tijdens de zomer bij een omgekeerde driehoek.

Dergelijke driehoeken verschijnen aan het einde van complexe correcties – meestal volledig omgekeerde correcties. Daarom is de eerste stap die bulls moeten zetten een stap boven het cruciale niveau van $100. De dollar moet door een dergelijke stap onder druk staan.

Vanaf dat moment zullen de olieprijzen waarschijnlijk het voortouw nemen van een verzwakkende dollar.