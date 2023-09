Waarom viel Bitcoin?

Maandenlang betreurden Bitcoin-handelaren hoe een asset die bekend stond om zijn gewelddadige volatiliteit plotseling was veranderd in een quasi-stabiele munt, die rond de $29.000/$30.000 handelde en weigerde toe te geven.

Ze hebben de afgelopen weken hun wens gekregen, ook al was dat misschien niet in de richting die sommigen wensten. Twee weken geleden leed Bitcoin de grootste dagelijkse daling in negen maanden, sinds het moment dat de ineenstorting van FTX de markt in een neerwaartse spiraal bracht. Op vrijdag van die week vertegenwoordigde de daling van 7% de grootste stap in beide richtingen sinds de regionale bankencrisis van maart. Maar waarom?

Macro-angsten trekken Bitcoin naar beneden

Een paar factoren hebben mogelijk bijgedragen aan de driftbui van Bitcoin, maar zoals altijd vormde macro de kern van de storm.

De rendementen stegen over de hele markt, een ontwikkeling die de neiging heeft risicovolle activa zoals Bitcoin te beschadigen. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naderde het hoogste niveau sinds 2007, de Britse 10-jaars staatsobligaties stegen naar hun hoogste rendement sinds 2008, en de Duitse 10-jarige Bund bereikte het hoogste rendement sinds 2011.

De uitverkoop van obligaties kwam tot stand via grotere inzetten op een agressiever rentebeleid dan eerder werd verwacht. Dit was op zijn beurt het gevolg van het raadsel goed nieuws is slecht nieuws. Kortom, de economie is verrassend veerkrachtig geweest, wat positief zou moeten zijn, maar in een wereld waar inflatie een schadelijk probleem blijft, betekent dit dat centrale banken gedwongen kunnen worden de rente langer hoog te houden – of zelfs meer renteverhogingen door te voeren.

Vorige week hebben de notulen van de Federal Reserve deze angst uiteengezet:

(Wij zien) aanzienlijke opwaartse risico’s voor de inflatie, die een verdere verkrapping van het monetair beleid zouden kunnen vereisen

We hadden gewaarschuwd voor deze angst en vroegen ons af of de markt – cryptovaluta of anderszins – zichzelf voor was geweest te midden van enkele bearish signalen, waaronder een diep omgekeerde rentecurve, hardnekkige kerninflatie, recorddieptepunten in de werkloosheid en opwaartse loondruk, allemaal tegen een scherpe stijging in. in de waarderingen al dit jaar.

De obligatiemarkt reageerde uiteindelijk op deze angsten, waarbij een agressievere positie ervoor zorgde dat risicovolle beleggingen in de financiële sector kelderden. Bitcoin kwam in dit kruisvuur terecht.

Hoewel de smadelijke ineenstorting van de cryptovaluta als gevolg van roekeloos risicobeheer en overmatige hefboomwerking ongetwijfeld een aanzienlijke deuk in de cryptovaluta heeft veroorzaakt, is de realiteit van de afgelopen achttien maanden dat dit een risicovolle activa is waar het tapijt onderuit is getrokken, terwijl de wereld overging op een strak monetair beleid.

In deze grafiek hebben we de prijs van Bitcoin uitgezet tegen de rente op staatsobligaties over twee jaar, die teruggaat tot het hoogste punt ooit van Bitcoin in november 2021. De relatie is duidelijk (merk op dat de rente op een omgekeerde as is uitgezet).

Andere factoren

Zoals besproken was de macro-economie ongetwijfeld de grootste aanjager van de daling. Er waren echter nog andere factoren die deze stap mogelijk hebben versterkt. Zoals altijd bij Bitcoin is het moeilijk om dat te weten, maar er zijn enkele gerenommeerde theorieën.

De eerste ligt voor de hand en is niet alleen van toepassing op de recente daling. De liquiditeit is extreem schaars en dat betekent dat een terugkeer naar volatiliteit altijd op de planning stond. De orderdiepte op de beurzen is zeer oppervlakkig, terwijl de volumes achterblijven, waardoor bewegingen kwetsbaar zijn voor versterking omdat er minder kapitaal nodig is om de prijzen te bewegen.

Specifiek voor de recente herfst waren er echter enkele gebeurtenissen die de markt wellicht meer angst aanjaagden dan wat anders zou zijn gebeurd. De eerste was een bericht dat SpaceX van Elon Musk mogelijk al zijn Bitcoin heeft verkocht. De Wall Street Journal meldde dat SpaceX de waarde van zijn Bitcoin met 373 miljoen dollar heeft afgeschreven, daarbij verwijzend naar interne financiële documenten, hoewel SpaceX privé is en onduidelijk is of het bedrijf nog steeds een deel van de Bitcoin in bezit heeft, of dat het alles heeft verkocht.

SpaceX heeft de waarde van de bitcoin die het bezit vorig jaar en in 2021 met in totaal $373 miljoen afgeschreven en de cryptocurrency verkocht. Wall Street Journal

Het lijkt het erop dat als dit überhaupt enige impact heeft gehad, het alleen maar was om verkopers die al verkochten nog verder aan te moedigen. Afgezet tegen de eerdere macro-ontwikkelingen is dit niets anders dan een druppel op een gloeiende plaat.

De andere factor voelt in vergelijking net zo onbelangrijk aan, maar het nieuws dat het Chinese Evergrande faillissement aanvraagt, is iets complexer. Evergrande, voorheen de grootste kredietverstrekker van China, heeft lange tijd aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de leidende stablecoin op de markt, Tether.

Dit komt door de al lang bestaande controverse rond de reserves van Tether. Uit een rapport uit 2021 bleek dat bijna 50% van de steun van Tether bestond uit handelspapier en ongedekte promessen uitgegeven door bedrijven. Toen Evergrande onder druk kwam te staan, leidde dit tot bezorgdheid op de markt dat Tether zou kunnen worden betrapt in de vorm van zijn handelspapierbezit.

Het bedrijf ontkende echter elke directe blootstelling aan de schulden van Evergrande, hoewel de exacte details van de bezittingen van Tether niet werden gepubliceerd. De zorg was dat Tether handelspapier in handen had van andere Chinese instellingen en daardoor kwetsbaar zou zijn voor het bredere economische klimaat in China, en dus voor de gevolgen van de problemen van Evergrande.

Uiteindelijk is deze angst echter niet meer zo prominent aanwezig als vroeger. Tether maakte afgelopen oktober bekend dat het handelspapier volledig uit zijn reserves had verwijderd. Nogmaals, hoewel het verhaal aan populariteit won in cryptokringen, is het onwaarschijnlijk dat dit de doorslag heeft gegeven.

Wat nu?

Uiteindelijk was dit een herijking van de verwachtingen over het toekomstige rentepad, zoals duidelijk blijkt uit de bewegingen op de obligatiemarkt. De economie verkeert nog steeds in een unieke staat: een strak monetair beleid, een dalende maar nog steeds verhoogde inflatie, terwijl de werkloosheid ook bijna het laagste punt in vijftig jaar bereikt.

Uiteindelijk is Bitcoin slechts een aanwinst in dit grotere spel, gevoelig voor de grillen van de bredere economie. Wanneer we de magere recente liquiditeit en volumes erbij betrekken, en een historische neiging tot volatiliteit, zijn ontwikkelingen zoals de plotselinge daling van vorige week geen schok.

Het ongebruikelijke dit jaar is dat de klim van Bitcoin langzaam en stabiel is geweest, in plaats van bezaaid met pieken en terugtrekkingen zoals normaal het geval is. De volatiliteit was ongelooflijk laag, maar vorige week werd benadrukt dat Bitcoin, en dit huidige zeer ongebruikelijke macroklimaat, nog steeds het vermogen heeft om snel te bewegen.