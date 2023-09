De wisselkoers van het paar USD/CAD bleef stijgen in de aanloop naar het komende rentebesluit van de Bank of Canada (BoC). Het pair steeg naar een hoogtepunt van 1.3655, het hoogste niveau sinds 27 maart. Deze is met ruim 4% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juli.

Bank of Canada besluit vooruit

De koers van USD ten opzichte van CAD bevond zich de afgelopen weken in een sterke bullish trend toen de US-dollarindex (DXY) zich herstelde. De index steeg naar een hoogtepunt van $104, het hoogste punt in vijf maanden.

Er zijn verschillende redenen waarom de dollar enorm stijgt. Ten eerste doet de Amerikaanse economie het relatief goed; het model van de Atlanta Fed schat dat deze in het derde kwartaal met 6% zal groeien.

Ten tweede zijn sommige analisten bezorgd dat de Federal Reserve de rente de komende bijeenkomsten zal blijven verhogen. De bank heeft de rente al in meer dan 22 jaar naar het hoogste niveau geduwd.

Bovendien verhuizen veel beleggers naar de VS, waar het risicovrije rendement naar meer dan 4% is gestegen.

De volgende belangrijke katalysator voor het USD/CAD-paar zal het komende rentebesluit van de Bank of Canada zijn. Analisten verwachten dat de bank de rente ongewijzigd laat op 5%.

Het besluit komt op een moment dat de Canadese economie vertraagt. Uit vrijdag gepubliceerde gegevens blijkt dat de Canadese economie in het tweede kwartaal is gekrompen. Ook de inflatie is hardnekkig hoog.

JUST IN : CANADA’S ECONOMY UNEXPECTEDLY CONTRACTED 0.2% IN 2Q, MISSING ANAYST ESTIMATES OF +1.2% pic.twitter.com/JK4vp0Weso — GURGAVIN (@gurgavin) September 1, 2023

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) in juli is gestegen naar 3,3%. De inflatie blijft boven de doelstelling van de bank van 2,0%. Ook de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen zijn teruggelopen.

Daarom zullen verdere renteverhogingen in Canada leiden tot meer zwakte, wat de bank zal willen vermijden. In een recente verklaring zei een analist tegen de WSJ:

“De vertraging van de binnenlandse activiteit, samen met tekenen van deflatie in China en desinflatie in de VS, zou een verdere neerwaartse druk op de Canadese consumentenprijzen moeten veroorzaken.”

Technische analyse USD/CAD

USDCAD-grafiek door TradingView

De wisselkoers tussen USD en CAD bevond zich de afgelopen weken in een sterke bullish trend. Het steeg van een dieptepunt van 1.3090 op 13 juli naar een hoogtepunt van 1.3665. De 25- en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) hebben onlangs een bullish crossover gemaakt.

Het heeft ook het belangrijke weerstandsniveau op 1.3648 omgedraaid, het hoogste punt op 1 en 26 mei. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, waarbij het volgende niveau op 1.3800 ligt. Dit beeld zal worden bevestigd als de prijs boven de dalende trendlijn stijgt die de hoogste schommelingen sinds oktober met elkaar verbindt.