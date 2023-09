De US dollar-index (DXY) daalde maandag licht terwijl beleggers wachten op de komende Amerikaanse inflatie- en detailhandelsverkopen. De index zal ook reageren op het komende rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) voor donderdag. Het werd verhandeld op $105, een paar punten lager dan $105,13, het hoogste punt van deze maand.

Amerikaanse inflatie, detailhandelsverkopen en besluit van de ECB

De DXY-index steeg vorige week, zoals ik in dit artikel schreef. Deze rally vond plaats toen de prijs van ruwe olie steeg, wat leidde tot zorgen over de inflatie. Brent steeg naar $90, terwijl West Texas Intermediate steeg naar $87 nadat Rusland en Saoedi-Arabië hun aanbodbeperkingen voortzetten.

De rally van de dollar nam af nadat verschillende Fed-functionarissen zoals Christopher Waller en Lori Logan in september wezen op een pauze. De meeste analisten zijn van mening dat de bank tijdens deze bijeenkomst zal pauzeren op 5,5%, omdat zij de impact van de afgelopen renteverhogingen waarneemt.

De gebeurtenissen die deze week gepland staan, zullen waarschijnlijk een impact hebben op het volgende besluit van de Fed en op de Amerikaanse dollarindex (DXY). De VS zullen bijvoorbeeld woensdag de nieuwste consumentenprijsindexcijfers (CPI) publiceren.

Door Reuters geraadpleegde economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de prijzen in augustus op een hoog niveau bleven, terwijl de benzineprijzen stegen. Zij verwachten juist dat de totale CPI is gestegen van 3,2% in juli naar 3,4% in augustus. Aan de positieve kant wordt verwacht dat de kern-CPI, die de volatiele voedingsmiddelen en energie uitsluit, zal dalen naar 4,2%.

De andere belangrijke katalysator voor de DXY-index zullen de laatste Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn die voor donderdag zijn gepland. Economen zijn van mening dat de detailhandelsverkopen in augustus met 0,2% zijn gestegen, terwijl de kernverkopen met 0,4% zijn gestegen. Deze cijfers zullen aantonen dat de consumentenbestedingen nog steeds sterk zijn.

Ondertussen zal de Amerikaanse dollarindex worden beïnvloed door het besluit van de ECB van donderdag. De activiteiten van de ECB zijn belangrijk omdat de euro het grootste onderdeel is van de Amerikaanse dollarindex. Analisten zien dat de ECB de rente ongemoeid laat op 3,75%.

Voorspelling Amerikaanse dollarindex

De DXY-index heeft de afgelopen weken een krachtig bullish herstel doorgemaakt. Het heeft nu de belangrijke steun opnieuw getest op $104,63, het hoogste punt op 20 mei. Het allerbelangrijkste is dat het op het punt staat een gouden kruispatroon te vormen, wat gebeurt wanneer de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen een bullish crossover maken.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de index bullish, waarbij het volgende belangrijke niveau $106 bedraagt, het hoogste punt op 7 maart. De stop-loss van deze transactie bedraagt $103,24.