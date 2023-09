Lithiumprijs en -voorraden in gevaar vanwege zorgen over overschotten

De lithiumprijs zette deze week zijn vrije val voort, omdat investeerders reageerden op de aanhoudende vraag- en aanboddynamiek. Uit gegevens van TradingEconomics blijkt dat de prijs is gedaald tot 194.500 CNY per ton, het laagste niveau sinds mei. Het bevindt zich al maanden in een vrije val na een piek van 602.770 CNY in 2022.

Prijsgrafiek lithium

Er blijven zorgen bestaan over het overaanbod

De prijs van lithium blijft dit jaar worstelen, ook al blijft de vraag naar elektrische voertuigen stijgen. In een recent rapport zeiden analisten van het International Energy Agency (IEA) dat het totale aantal verkochte elektrische voertuigen in 2023 ruim 14 miljoen zal bedragen. Dat zal een stijging van 35% op jaarbasis zijn.

Veel EV-bedrijven zoals Tesla hebben de afgelopen jaren een groei met dubbele cijfers gezien, waarbij Tesla de belangrijkste drijfveer was. Dit is opmerkelijk voor lithium, omdat het een van de belangrijkste grondstoffen is die worden gebruikt bij de productie van EV-batterijen.

Daarom is de lithiumprijs hard gedaald vanwege de toenemende angst voor een overaanbod in de industrie. Deze angst werd maandag nog groter toen de VS een enorme lithiumvondst deden in Nevada.

Hoewel dit cijfer niet is bevestigd, wordt geschat dat de lithiumafzettingen in de vulkaan tussen de 20 en 40 miljoen ton bedragen. Dit maakt het groter dan de huidige lithiumafzetting in Bolivia.

De lithiumvondst in de VS zal een van de grootste uitdagingen oplossen voor Amerikaanse politici die zich al lang zorgen maken over de dominantie van China in de industrie. Het is ook opmerkelijk omdat de wereld al een overschot kent. In een rapport uit maart voorspelden analisten van de Bank of America een groot overschot dit jaar, omdat de vraag naar elektrische auto’s in China afnam.

De lithiumwinning is de afgelopen jaren toegenomen. De productie steeg van slechts 28.000 ton in 2010 naar 130.000 ton in 2022. De productie zal in 2028 pieken op 2,1 miljoen ton.

Lithiumaandelen kelderen

De dalende lithiumprijzen verklaren waarom de meeste lithiumaandelen dit jaar zijn gedaald. De aandelenkoers van Lithium Americas is met ruim 41% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2022. Hetzelfde geldt voor andere lithiumbedrijven zoals Lithium Lion Metals en Lithium Chile hebben zich allemaal teruggetrokken.

In Australië hebben bedrijven als Pilbara Minerals en Liontown hun aandelen dit jaar scherp zien dalen.

De lithiumvoorraden blijven voorlopig overvloedig, met als belangrijkste producenten Australië, Chili, China, Argentinië, Brazilië en Zimbabwe. Met deze nieuwe vondst zullen de VS in 2026 een grote producent worden, wanneer Lithium Americas met de productie zal beginnen.

Dezelfde trend doet zich voor bij nikkel, een ander belangrijk metaal dat wordt gebruikt in de elektrische auto-industrie. Uit gegevens van TradingView blijkt dat de nikkelprijs is gedaald naar $19.937, een daling van ongeveer 27% ten opzichte van het hoogste niveau in maart.