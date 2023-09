De prijs van ruwe Brent-olie bleef deze week stijgen omdat er zorgen over het aanbod bleven bestaan. Het steeg naar een hoogtepunt van $91,37, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Het is met ruim 29% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni.

De vraag en aanbod dynamiek van olie

Copy link to section

De West Texas Intermediate (WTI) is ook in een bullmarkt beland en is naar het hoogste punt sinds november gestegen. Dinsdag noteerde de koers $87,5.

De redenen voor de aanhoudende rally van de ruwe olieprijs zijn bekend. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de vraag naar olie naar een recordhoogte is gestegen, ook al hebben veel mensen elektrische auto’s omarmd. Volgens de EIA verbruikt de wereld nu elke dag meer dan 100 miljoen vaten.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de bevoorrading. Het OPEC+-kartel heeft besloten de dagelijkse voorraden nog een paar maanden verder te verlagen. Daarom moet de wereld een sterke vraag en een krap aanbod in evenwicht brengen.

Er is geen gemakkelijke uitweg. Ten eerste hebben de Verenigde Staten geen noemenswaardige capaciteit om de olieproductie te vergroten, omdat veel producenten hun aanbod aan het matigen zijn. Amerikaanse bedrijven richten zich vooral op aandeelhoudersrendement in plaats van op investeringen.

Daarom zijn analisten begonnen met het verhogen van hun prognoses voor de prijs van ruwe olie. Analisten van Goldman Sachs zijn van mening dat olie naar $107 zou kunnen stijgen. Andere analisten bij banken als JP Morgan, Citigroup en Morgan Stanley klonken optimistisch over de olieprijzen.

https://www.youtube.com/watch?v=Vf1Cmn0Y_qYu0026amp;pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Technische analyse ruwe Brent-olie

Copy link to section

Save

Brent-olie grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de prijs van ruwe Brent-olie de afgelopen weken een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Deze rally begon toen de prijs sinds maart een sterke bodem bereikte op $71,73.

Brent steeg onlangs boven het belangrijke weerstandsniveau op $87,57, de hoogste schommelingen op 10 augustus en 13 april. Het allerbelangrijkste is dat Brent een gouden kruispatroon heeft gevormd, wat gebeurt wanneer de voortschrijdende gemiddelden over 200 en 50 dagen elkaar kruisen.

Brent heeft ook een patroon gevormd dat lijkt op een omgekeerd hoofd-schouderpatroon. Dit patroon is ook een bullish teken. De Relative Strength Index (RSI) is opgeschoven naar het overboughtniveau.

Daarom zijn de vooruitzichten voor ruwe olie bullish, met een aanvankelijk niveau van $100. Deze prijs is tevens de hoogste schommeling in november. De stop-loss van deze transactie bedraagt $87.