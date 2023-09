De Schwab US Dividend Equity (SCHD) is een van de meest populaire dividendgerichte ETF’s onder de inkomsten- en dividendfondsen. Het fonds is geliefd vanwege het 11-jarige track record van dividendgroei. Het heeft ook een dividendrendement van 3,53%, wat hoger is dan andere populaire fondsen zoals de SPDR S&P 500 (SPY) en Invesco QQQ ETF.

SCHD is een geweldige ETF

Zoals ik al eerder heb geschreven, is Schwab US Dividend Equity een geweldig fonds, dat bestaat uit enkele van de grootste blue chip-bedrijven in de VS. De grootste bedrijven in het fonds zijn Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot en Chevron. Andere bedrijven in het fonds zijn Pepsico, Merck en Coca-Cola.

Dit zijn allemaal hoogwaardige bedrijven met een lange staat van dienst in het vergroten van hun uitbetalingen aan investeerders. Het belangrijkste is dat SCHD, in tegenstelling tot SPY, dat zich richt op de technologie-industrie, breder is. Industriële dienstverlening, gezondheidszorg, financiële dienstverlening, basisconsumptiegoederen en informatietechnologie vormen ruim 10% van de portefeuille.

De grootste uitdaging voor Schwab US Dividend Equity is dat het geen grote groeibedrijven heeft. Als zodanig heeft het fonds de afgelopen jaren een aantal van de grootste thema’s op de markt gemist. Net als Warren Buffett miste het bijvoorbeeld belangrijke trends als elektrische voertuigen (Tesla), streaming (Netflix), kunstmatige intelligentie (Nvidia) en cloud computing (Microsoft).

Een andere uitdaging is dat het land niet heeft geïnvesteerd in enkele van de belangrijkste bedrijven die het meeste rendement opleveren. Het is bijvoorbeeld niet aanwezig in energiepartnerschappen zoals Enterprise Product Partners (EPD) en Energy Transfer (ET). Energie vertegenwoordigt slechts 8% van het fonds. Ook heeft het geen investeringen in REIT’s.

DGRO en VIG zijn ook geweldige fondsen

SCHD versus DGRO versus VIG ETF’s

Ik ben van mening dat SCHD-beleggers ook moeten overwegen hun portefeuilles te diversifiëren met hoogwaardige groei-ETF’s. iShares Core Dividend Growth (DGRO) en Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) zijn enkele van de beste alternatieven.

Dit zijn zeer liquide fondsen met respectievelijk meer dan $23 miljard en $66 miljard. Bovendien zijn het goedkope fondsen met een kostenratio van respectievelijk 0,06% en 0,08%.

Het belangrijkste feit over deze twee fondsen is dat ze, net als SCHD, hebben geïnvesteerd in kwaliteitsbedrijven met een geschiedenis van dividendgroei. De topbedrijven van DGRO zijn Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson en Apple.

VIG is meer gericht op technologiebedrijven, die 22% van het fonds vertegenwoordigen. De grootste bedrijven zijn Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth en Visa. Daarom zal beleggen in SCHD, VIG en DGRO uw fonds een evenwicht tussen groei, waarde en inkomsten opleveren.

Naast deze fondsen raad ik ook aan om sommige fondsen toe te wijzen aan andere gedekte call-ETF’s. Precies, ik ben dol op zowel JPMorgan Equity Premium (JEPI) als JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).