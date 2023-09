Microsoft gaat vanaf 1 november Copilot-software verkopen aan de grootste bedrijven

Microsoft heeft aangekondigd dat zijn door kunstmatige intelligentie aangedreven software Microsoft 365 Copilot vanaf 1 november 2023 beschikbaar zal zijn voor aankoop voor de grootste van zijn klanten. CNBC rapporteerde donderdag over de ontwikkeling.

De aankondiging van de technologiegigant volgt op het aanbod van Microsoft 365 Copilot als preview aan een kleine groep bedrijven. Bedrijven kunnen Copilot gebruiken voor taken met Word-bestanden, PowerPoint-presentaties of voor het snel zoeken naar informatie uit e-mails.

Volgens de financiële chef van Microsoft sluit de stap om geld te verdienen met de AI-tool aan bij de geleidelijke adoptie van AI-diensten over de hele wereld. De zakelijke kant van de onderneming zou echter alleen kunnen reflecteren op de financiële resultaten van de tweede helft van het huidige fiscale jaar. Voor Microsoft eindigt het huidige fiscale jaar 2024 in juni 2024.

Zelfs dan zal de verkoop van de AI-software naar verwachting de omzet van Microsoft uit de software vergroten, waarbij kantoorapplicaties 24% van de totale omzet van het bedrijf voor hun rekening nemen. Het bedrijf noteerde een groei van 16% in de sectie voor het fiscale vierde kwartaal.

Microsoft onthulde dat meer dan 600 grote organisaties zich hadden aangemeld voor een betaald aanbod van vroege toegang tot Copilot. Dat aantal dateerde van mei dit jaar en zag een update in juli waarin de maandelijkse toegang werd geprijsd op $ 30 per persoon. De kosten kwamen bovenop de kosten die gebruikers betalen om Microsoft 365 te gebruiken.

AI is momenteel een belangrijk onderwerp. De stap van Microsoft op dit gebied is gepaard gegaan met een belangrijke samenwerking met OpenAI, de startup die de chatbot ChatGPT heeft uitgebracht. Naast een enorme investering in OpenAI, vertrouwt Microsoft ook op het GPT-4 grote taalmodel (LLM) van de startup.

De drang van Microsoft om grote organisaties en bedrijven een maandelijks bedrag te laten betalen, komt nadat branchegenoot Google gebruikers begon te factureren voor zijn Duet AI. De AI-tool is bedoeld voor Google Workspace en werd in augustus gelanceerd voor bedrijven voor $30 per persoon.

Elders deze week onthulde Morgan Stanley zijn AI-assistent voor financieel adviseur, waarmee hij bedrijven als Goldman Sachs en JPMorgan bij de lancering versloeg. De twee bankgiganten onderzoeken ook het gebruik van AI in de financiële dienstverlening.