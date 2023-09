Rupert Murdoch, de media-industriemagnaat, heeft ontslag genomen als voorzitter van Fox Corp en News Corp. De aandelen van beide bedrijven zijn vandaag iets gedaald.

Murdoch wordt emeritus-voorzitter

De 92-jarige veteraan krijgt nu de eretitel van emeritus-voorzitter bij beide bedrijven. Zijn brief aan de medewerkers luidt:

“Onze bedrijven verkeren in een goede gezondheid, net als ik. We hebben alle reden om optimistisch te zijn over de komende jaren – dat ben ik zeker, en ik ben van plan hier te zijn om eraan deel te nemen.”

Lachlan Murdoch, zijn zoon, blijft de Chief Executive van Fox Corporation. Bij News Corp zal hij nu de enige voorzitter zijn, zoals donderdag werd aangekondigd.

Vorige maand zou News Corp dit jaar de kosten met ruim $160 miljoen hebben verlaagd.

Het aftreden van Rupert Murdoch als voorzitter van beide bedrijven markeert zeker het einde van een tijdperk.

Fox Corp heeft een moeilijk 2023 achter de rug

De zakenmagnaat maakte van een kleine Australische krant een mondiaal bedrijf dat op zijn hoogtepunt niet alleen Fox News omvatte, maar ook een televisienetwerk en een filmstudio. Murdoch schreef vandaag ook:

“Mijn hele professionele leven ben ik dagelijks bezig geweest met nieuws en ideeën, en dat zal niet veranderen… de strijd om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van denken is nooit intens geweest.”

Het is een vrij moeilijk jaar geweest voor Fox Corp. Ten eerste moest het bijna $790 miljoen betalen om een rechtszaak wegens smaad in verband met Dominion Voting Systems te schikken. Tucker Carlson, een van de toptalenten, werd eerder in 2023 ook ontslagen.

Toch kwam Fox Corp in het vierde financiële kwartaal van augustus beter uit dan de winstverwachtingen.