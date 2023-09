De VS publiceerden deze maand gemengde inflatiecijfers. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) steeg de totale consumenteninflatie in augustus naar 3,7%, terwijl de kerninflatie daalde naar 4,2%.

Prijs voor levend vee stijgt

Deze cijfers impliceren dat de inflatie in het land hoog blijft en dat de hogere rente de situatie alleen maar verergert. Ten eerste zijn er tekenen dat de gemiddelde hypotheekrente de komende weken naar 8% zal stijgen. De rente op autoleningen en andere persoonlijke leningen is gestegen, terwijl de geldhoeveelheid van M2 enorm is gestegen.

Een belangrijke uitdaging voor de Fed is dat de grondstoffenprijzen opnieuw stijgen. De prijs van ruwe Brent-olie is gestegen naar $95 en er zijn tekenen dat deze binnenkort $100 zal bereiken. Het allerbelangrijkste is dat belangrijke voedselgrondstoffen zich nu op een hoger niveau bevinden.

De prijs voor levend vee is dit jaar met ruim 20% gestegen en staat nu op het hoogste punt ooit. Uit gegevens van Barchart blijkt dat de prijs voor levend vee de week eindigde op $183, een paar punten onder het hoogste punt ooit van $189.

De prijzen voor levend vee zijn gedaald vanwege de toegenomen vraag in de VS en de vertragende groei van de productie. Klimaatactivisten beschuldigen rundveehouders al jaren van grote methaanuitstoot.

Stijgende prijzen van cacao, sinaasappelsap en olijfolie

De cacaoprijs is ook enorm gestegen, zoals ik in dit artikel schreef. Het is met ruim 64% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2020. Deze groei is vooral te danken aan de dalende rentes in Ivoorkust en Ghana, die de markt beheersen. Ook de vraag naar cacao is door de jaren heen gestegen. Cacao is een belangrijk product dat wordt gebruikt voor de productie van chocolade.

Ook sinaasappelsap is de afgelopen jaren sterk gestegen als gevolg van de dalende productie in Florida. De productie in Florida is de afgelopen maanden ingestort als gevolg van de kracht van de recente orkanen.

Live cattle just closed at their highest price on record and are now up ~20% this year alone.



Meanwhile, olive oil prices are up 100% and orange juice prices are up 70% this year.



Inflation on food away from home stands at 6.5% and inflation on meats, poultry, fish, and eggs is… pic.twitter.com/v4mprshMG9 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 22, 2023

De prijs van olijfolie is dit jaar met meer dan 100% gestegen als gevolg van de toenemende zorgen over droogte in belangrijke Europese landen. In een recente notitie zei de USDA:

“De gemiddelde prijs in augustus was 130 procent hoger dan het jaar daarvoor, waarbij de prijzen snel het vorige record van $6.242/ton uit 1996 overtroffen, zonder enig teken van versoepeling. Hoewel de prijzen de consumptie enigszins hebben gematigd, zorgen de consumenten- en culturele voorkeuren voor olijfolie ervoor dat moeilijk te vervangen.”

Alles bij elkaar genomen is de implicatie van dit alles dat de inflatie nog een tijdje hardnekkiger zal blijven. Bovendien betalen boeren nu hogere rentetarieven, terwijl de scheepsfile op het Panamakanaal de zaken alleen maar erger maakt.