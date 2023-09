De aandelenkoers van WP Carey (NYSE: WPC) heeft de afgelopen maanden een sterke vrije val doorgemaakt. Deze uitverkoop won deze maand aan kracht toen het bedrijf grote veranderingen in zijn activiteiten aanbracht en effectief zijn dividend verlaagde. Het aandeel daalde dinsdag naar een dieptepunt van $53,98, het laagste niveau sinds november 2022.

Vermijdt een dividendaristocraat te zijn

WP Carey is een grote REIT, momenteel gewaardeerd op meer dan $12 miljard. Het is al tientallen jaren een betrouwbaar bedrijf voor zijn aandeelhouders. Historisch gezien heeft het bedrijf zijn dividenden al meer dan 24 jaar op rij verhoogd.

Daarom waren beleggers overrompeld toen het bedrijf deze maand groot nieuws bracht. Het herstructureringsplan voorziet in het afsplitsen van de kantorenportefeuille in een afzonderlijk bedrijf.

Het resterende bedrijf zal een portfolio van projecten hebben in de industrie, magazijnen, winkels en self-storage. Deze zaak heeft een bezettingsgraad van 99,3%. De grootste huurders zijn U-Haul, Apotex en Metro.

Voor een groot deel is deze stap zinvol, aangezien de kantoorsector grote tegenwind doormaakt. De leegstand stijgt terwijl een muur van looptijden nadert. Bovendien groeit de sector niet zo snel als vroeger.

Als onderdeel van de turnaround-strategie besloot WP Carey zijn dividendbeleid te herzien door zich te richten op een pro forma AFFO-uitbetalingsratio van tussen de 70% en 75%. Het doel is ook om $735 miljoen uit de spin-off te genereren.

Daarom is de vraag onder beleggers of het zinvol is om de WPC aandelen in de dip te kopen. Bovendien is het bedrijf sterk ondergewaardeerd. De spin-off zal ook de bagage van zijn kantoorruimteactiviteiten verwijderen, die heeft bijgedragen aan de recente uitverkoop van aandelen.

Daarom geloof ik dat WP Carey een goed bedrijf zal zijn om in te investeren zodra de huidige fase van overreactie voorbij is. Het bedrijf krijgt de kans om de dividendgroei opnieuw op gang te brengen. Het zal ook een hoger waarderingspercentage aantrekken nadat het zijn kantooractiviteiten heeft afgestoten.

Voorspelling WP Carey aandelenkoers

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van WPC een dubbel toppatroon heeft gevormd op $83,54. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest nauwkeurige bearish signalen. Het is nu gedaald tot onder de belangrijkste steun van $65,20, het laagste niveau in oktober.

Nu staat het aandeel op het punt een doodskruis te vormen, waarbij de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 weken worden overschreden. De MACD is onder het neutrale punt gezakt. De aandelen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke steun op $43,23.