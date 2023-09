De wisselkoers van het paar USD/CNY bleef dinsdag stijgen, omdat de zorgen van de agressieve Federal Reserve aanhielden. De renminbi handelde op 7,3065 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 7,350. Het is dit jaar met ruim 9,25% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Hawkish Federal Reserve

Het paar USD/CNY bevond zich in een sterke bullish trend, geholpen door de sterke US-dollarindex (DXY). De DXY handelde op $105,60, het hoogste niveau in meer dan zes maanden. Vanaf het laagste punt dit jaar is de economie met ruim 5% gestegen.

Het pair steeg toen investeerders reageerden op de laatste acties van de Federal Reserve. Zoals we in dit artikel schreven heeft de Fed besloten de rente onveranderd te verhogen naar 5,25% – 5,50%, het hoogste punt in twintig jaar. De stipgrafiek van de Fed wees op een nieuwe renteverhoging van 0,25% dit jaar.

De Amerikaanse obligatierente is gestegen naar het hoogste niveau in tientallen jaren. De rente op 2 jaar is gestegen tot ruim 5%, terwijl de rente op 10 en 30 jaar naar het hoogste punt in meer dan 15 jaar is gestegen. De verwachting is dat de hypotheekrente de komende maanden ook boven de 8% zal uitkomen.

De USD/CNY-wisselkoers is ook blijven stijgen vanwege de prestaties van de Chinese economie. De belangrijkste onderdelen van de Chinese economie, zoals onroerend goed, de industriële productie en de industriële productie, hebben zich teruggetrokken.

Daarom is het waarschijnlijk dat de Chinese economie de door Peking gestelde doelstelling van 5% niet zal halen. Ten eerste staat de vastgoedsector op de rand van instorten. Bedrijven als Country Garden, Evergrande en Sunac krijgen levensondersteuning.

Technische analyse USD/CNY

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers tussen USD en CNY dit jaar een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het lag onlangs boven het belangrijkste weerstandspunt op 7.2700, het hoogste punt op 30 juni.

Het pair is boven de Ichimoku-cloud indicator gestegen. De prijs is boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het neutrale punt bewoog.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het paar USD/CNY bullish, waarbij het volgende belangrijke weerstandsniveau 7,3496 bedraagt, het hoogste punt op 8 september. Een doorbraak boven dit punt zal de koers naar een hoogtepunt van 7.400 doen stijgen.