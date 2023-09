Een gevoel van angst verspreidt zich op de financiële markt. De angst- en hebzuchtindex is opgeschoven naar de angstzone van 38, terwijl de S&P 500- en Nasdaq 100-indices zich met ruim 8% hebben teruggetrokken ten opzichte van het YTD-hoogtepunt.

Ook is de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar het hoogste punt in ruim zes maanden gestegen. De iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) ETF is gedaald naar het laagste niveau sinds oktober vorig jaar.

Fed gelooft in een zachte landing

Copy link to section

De afgelopen maanden zijn de geruchten over een recessie in de VS nogal zwak geweest. Ten eerste laten de meest recente gegevens zien dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,1% is gegroeid, na een groei van 2,6% in het eerste kwartaal. En de van Atlanta FedNow schatten dat de economie in het derde kwartaal met 4,9% zal groeien.

Analisten zijn om die reden van mening dat de kans op een recessie de afgelopen maanden is afgenomen. In een recent rapport hebben analisten van Goldman Sachs hun schatting dat het land in een recessie terechtkomt teruggebracht tot 20%.

Save

De Federal Reserve gelooft dat zij een zachte landing kan bewerkstelligen, waarbij zij de inflatie kan verlagen zonder een recessie te veroorzaken. In een verklaring maandag merkte Austan Goolsbee van de Chicago Fed op dat de economie een recessie zou kunnen vermijden, ook al blijven de rentetarieven op het hoogste niveau in meer dan twintig jaar.

Hij haalde het feit aan dat het werkloosheidscijfer op een historisch laag niveau blijft, terwijl de inflatie de afgelopen maanden is gedaald.

Risico op een recessie is groter

Copy link to section

Ik ben van mening dat de risico’s voor een recessie op een hoog niveau liggen. Ten eerste is de rentecurve omgekeerd naar het laagste niveau sinds de Grote Depressie. Historisch gezien is de rentecurve een van de beste voorspellers van recessies.

Bovendien komen recessies doorgaans in een periode van hoge rentetarieven. De Fed heeft de rente in 2008 verhoogd naar 5,25%. Vóór de internetzeepbel bedroeg deze 6,5% en tijdens de economische crisis van de jaren tachtig was deze 20%.

Save

De impact van de hoge rentetarieven begint nu door te dringen. Uit recente gegevens blijkt dat de achterstallige betalingen op creditcardleningen naar het hoogste punt sinds 2012 zijn gestegen, zoals hieronder weergegeven. Het aantal achterstallige betalingen op alle consumentenleningen is ook naar het hoogste niveau sinds 2020 gestegen.

Save

Bovendien is het aantal faillissementen de afgelopen maanden blijven stijgen, en deze trend zal zich nog een tijdje voortzetten omdat de rente op een hoog niveau blijft.

Year-to-date default rates in the US and Europe are already above 2008 levels.



Interestingly, this is barely getting any attention.



We are on track to see more defaults in the US and Europe than all years back 2009, other than 2020.



Default rates have nearly tripled since 2022… pic.twitter.com/vzIFL4bSXe — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 23, 2023

Erger nog, de inflatie daalt niet zo snel als de Federal Reserve had verwacht. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale consumentenprijsindex (CPI) is gestegen van 3,2% in juli naar 3,7% in augustus. Deze trend zal zich voortzetten naarmate de prijs van ruwe olie blijft stijgen. Zoals we hier schreven , verwachten analisten van JP Morgan dat Brent de $150 zal bereiken.

Er zijn nog meer inflatiefactoren. De autoprijzen zullen bijvoorbeeld blijven stijgen vanwege de aanhoudende staking van de UAW in de VS. De klimaatverandering zal ook inflatoir zijn, zoals blijkt uit de stijgende prijzen voor sinaasappelsap en olijfolie. Het heeft ook bijgedragen aan de verkeersopstopping op het Panamakanaal.

Helaas beschikt de Fed niet over instrumenten om de belangrijkste drijvende krachten achter de inflatie terug te dringen. Het kan de OPEC+ niet dwingen de productie op te voeren. Ook kan de Fed de crisis aan het Panamakanaal niet oplossen.

Wat de aandelen betreft, liggen de waarderingen nog steeds op een hoog niveau. Ik schreef onlangs over Nvidia, een bedrijf van $1 biljoen met een koers-winstverhouding van meer dan 200. Andere bedrijven zoals Tesla en Apple lijken overgewaardeerd. Als gevolg hiervan is de S&P 500-index, zoals we in 2.000 jaar zagen, gestegen dankzij slechts een handvol bedrijven.

Daarom geloof ik dat de kans op een recessie in 2023 of begin 2024 groter is dan verwacht. Ik schat de odd op ruim 50%.

Save